　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

節能家電汰舊換新補助延長！　經濟部2年編136億補助408萬台

▲▼經濟部次長連錦漳出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲經濟部次長連錦漳出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

「節能」為我國實踐2050淨零轉型目標的重點工作，行政院會8日通過「深度節能推動計畫」，經濟部針對大用戶、中小用戶及住宅用戶分別規劃「提升節電目標、投資抵減」、「協助導入ESCO落實節能改善」及「家電汰舊換新補助」等措施。其中，現行冷氣、電冰箱3000元的節能補助將延長，2025到2026年度會編列136億，總共補助408萬台。

經濟部說明，我國透過能源轉型、節能推動、製程改善3大努力，近5年（2019~2023年）能源效率年均改善率已達5.1%，提前達成COP28會議倡議全球能效提升4%之目標，並期透過深度節能推動計畫，持續提升能源使用效率。

經濟部強調，此次深度節能推動計畫，在大用戶方面，透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動；針對中小用戶，以扶植ESCO協助節能改善，讓企業節能、節費又減碳，並引入智慧及低碳化技術，帶動雙軸轉型。另外，將透過「節能服務業專案貸款」信保機制，由金融機構挹注資金，擴大ESCO量能來服務更多的用戶。

經濟部次長連錦漳說，除了原來的智慧機械、資安有保留外，對於AI還有節能減碳特別拉出來，因為節能減碳要花很多經費，希望透過這樣的誘因加速所有企業在節能減碳的投資。

針對深度節能部分，連錦漳說，2023年到2024年總共累計投入101億，補助323萬台，今年本來是執行到7月份，約剩7億，但院長同意增補21億的經費，會做到今年底，總共會有122億經費。2025到2026年度會編列136億，總共補助408萬台。

至於如何在2年內達標？連錦漳表示，這有盤點過，2010年購買的機型到現在，本來是礙於經費關係，但院長認為既然補助方案的效力這麼大，因此權利用經費支持，但要求必須在2年完成，「經濟部會全力執行」。

經濟部期盼藉由深度節能推動計畫，持續達成COP28能效倡議，並透過各措施的推動，預計可帶動節能投資3266億元，後續經濟部將與產業、民間共同攜手，推動節能相關工作，期待全民參與，共同實現2050淨零排放的願景。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
當林郁婷後盾！行政院：證據已蒐集好「法律面賽後進行」
快訊／午後雨彈來了　15縣市大雨特報
李洋6年前跟女友約會畫面曝光！
曾夜排買《哈利波特》太羞恥！　女主播：我竟是霸凌者書迷
抽血、斷髮用盡手段！印度女將金牌戰「超重150克」失格
LIVE／王齊麟再發聲「真的有點過分」　林郁婷進金牌戰！對手
對林郁婷比X遭出征　女拳手IG「改成不公開」
模仿全紅嬋「水花消失術」他頭破血流！　網傻眼：生命消失術

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

釋憲案立院花186萬請律師　行政院曝光價碼：總經費30萬

當林郁婷後盾力挺奪金　行政院：證據都已蒐集好「法律面賽後再進行」

郭正亮揭民進黨2026派系南北交易　「林右昌換林俊憲」蘇巧慧阻力大

節能家電汰舊換新補助延長！　經濟部2年編136億補助408萬台

曝「麟洋配曾遭政府糾正」　黃揚明揭辛酸史：奪牌前有誰知道他們

蔣萬安邀奧運選手16日走紅毯、After party　倒數一週急聯繫設計師

打詐新四法上路　卓榮泰：打詐預算大幅增加展現決心

翁曉玲喊被霸凌　綠委：她的言行本該被唾棄

土耳其女將輸給林郁婷「手比X」　蔣萬安痛批：非常沒有運動家精神

憶父親借錢奔波為讓他唸書　陳水扁：子欲養而親不在

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

釋憲案立院花186萬請律師　行政院曝光價碼：總經費30萬

當林郁婷後盾力挺奪金　行政院：證據都已蒐集好「法律面賽後再進行」

郭正亮揭民進黨2026派系南北交易　「林右昌換林俊憲」蘇巧慧阻力大

節能家電汰舊換新補助延長！　經濟部2年編136億補助408萬台

曝「麟洋配曾遭政府糾正」　黃揚明揭辛酸史：奪牌前有誰知道他們

蔣萬安邀奧運選手16日走紅毯、After party　倒數一週急聯繫設計師

打詐新四法上路　卓榮泰：打詐預算大幅增加展現決心

翁曉玲喊被霸凌　綠委：她的言行本該被唾棄

土耳其女將輸給林郁婷「手比X」　蔣萬安痛批：非常沒有運動家精神

憶父親借錢奔波為讓他唸書　陳水扁：子欲養而親不在

釋憲案立院花186萬請律師　行政院曝光價碼：總經費30萬

蘋果公司要求微信抖音　配合封堵支付漏洞

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

這次沒有平局　澳洲甘迺迪擊敗好友奪隊史撐竿跳首金

泰國前進黨遭解散！　前黨魁皮塔「禁止參政10年」

啦啦隊女神偶像是5566！首登《飢餓》圓夢見到王仁甫「興奮傳訊給媽」

澳洲曲棍球選手買古柯鹼被捕　向家人和隊友道歉

尼泊爾直升機墜毀！　5人死亡

富邦悍將與韓職起亞虎將交流比賽　李雅英回娘家應援

動物園15位奶爸父親節快樂　大象阿里「大便抗議→接受」多虧他

政治熱門新聞

林郁婷賽後被欺負　蔡其昌：氣到失眠

被貼「中國人教授」　翁曉玲：學生心胸狹隘

林郁婷頂住性別爭議壓力！　媽媽心疼：好幾天都睡不好

「李洋用行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到心聲了嗎

林郁婷進金牌戰！　賽後開心視訊粉絲：我一定會把金牌帶回去

蔣萬安宣布舉辦「奧運英雄派對」　選手將走紅毯

賴清德心疼林郁婷被國際拳總霸凌　下令體育署抗議啟動法律作為

獨／綠訪團與大麻商餐敘照片曝光　藍：台灣大麻合法化風向球？

失聯移工人口來到8.6萬新高　學者反對開放鐘點移工

百億癌症基金錢從哪裡來？88%主張即刻收取加熱菸百億菸捐、10.8%可漲健保費

心疼林郁婷！　侯友宜霸氣喊：台灣女兒把冠軍拿回來讓大家閉嘴

直擊／力挺林郁婷進金牌戰！　媽媽+200支持者凌晨衝新北市府

貓奴注意！家貓明年8月起也要辦寵物登記

馬英九訪泰北緬懷孤軍　「中華民國沒忘記你們」

更多熱門

相關新聞

打詐新四法上路　卓榮泰：打詐預算大幅增加展現決心

打詐新四法上路　卓榮泰：打詐預算大幅增加展現決心

內政部、法務部8日在行政院會中報告「打詐新四法之新作為」。行政院長卓榮泰說，明年的總預算將大幅增加關於打詐的相關預算，會展現出政府對於新法以及新作為的具體支持跟決心，也請內政部、法務部儘速完成相關配套子法，達到抑制詐騙的最佳效果；另外，也要儘速推動建置網路流量記錄保存系統，加速導入網路通訊時代的執法工具。

貓奴注意！家貓明年8月起也要辦寵物登記

貓奴注意！家貓明年8月起也要辦寵物登記

科技預算將提升14.9%　卓榮泰：台灣要成為AI運用輸出國

科技預算將提升14.9%　卓榮泰：台灣要成為AI運用輸出國

邊坡預警納入野溪告警系統　卓榮泰預告近期將搭台鐵赴花蓮

邊坡預警納入野溪告警系統　卓榮泰預告近期將搭台鐵赴花蓮

陳念琴巴黎奧運奪牌　卓榮泰：對抗生命逆境帶來希望與感動

陳念琴巴黎奧運奪牌　卓榮泰：對抗生命逆境帶來希望與感動

關鍵字：

行政院經濟部節能省電

讀者迴響

熱門新聞

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面