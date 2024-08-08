節能家電汰舊換新補助延長！　經濟部2年編136億補助408萬台

▲經濟部次長連錦漳出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

「節能」為我國實踐2050淨零轉型目標的重點工作，行政院會8日通過「深度節能推動計畫」，經濟部針對大用戶、中小用戶及住宅用戶分別規劃「提升節電目標、投資抵減」、「協助導入ESCO落實節能改善」及「家電汰舊換新補助」等措施。其中，現行冷氣、電冰箱3000元的節能補助將延長，2025到2026年度會編列136億，總共補助408萬台。

經濟部說明，我國透過能源轉型、節能推動、製程改善3大努力，近5年（2019~2023年）能源效率年均改善率已達5.1%，提前達成COP28會議倡議全球能效提升4%之目標，並期透過深度節能推動計畫，持續提升能源使用效率。

經濟部強調，此次深度節能推動計畫，在大用戶方面，透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動；針對中小用戶，以扶植ESCO協助節能改善，讓企業節能、節費又減碳，並引入智慧及低碳化技術，帶動雙軸轉型。另外，將透過「節能服務業專案貸款」信保機制，由金融機構挹注資金，擴大ESCO量能來服務更多的用戶。

經濟部次長連錦漳說，除了原來的智慧機械、資安有保留外，對於AI還有節能減碳特別拉出來，因為節能減碳要花很多經費，希望透過這樣的誘因加速所有企業在節能減碳的投資。

針對深度節能部分，連錦漳說，2023年到2024年總共累計投入101億，補助323萬台，今年本來是執行到7月份，約剩7億，但院長同意增補21億的經費，會做到今年底，總共會有122億經費。2025到2026年度會編列136億，總共補助408萬台。

至於如何在2年內達標？連錦漳表示，這有盤點過，2010年購買的機型到現在，本來是礙於經費關係，但院長認為既然補助方案的效力這麼大，因此權利用經費支持，但要求必須在2年完成，「經濟部會全力執行」。

經濟部期盼藉由深度節能推動計畫，持續達成COP28能效倡議，並透過各措施的推動，預計可帶動節能投資3266億元，後續經濟部將與產業、民間共同攜手，推動節能相關工作，期待全民參與，共同實現2050淨零排放的願景。