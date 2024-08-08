要脫單了！「3星座＋3生肖」今起桃花狂炸　一堆人追好羨慕

▲好想脫單？立秋後你的機會來了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

昨（7）天是立秋，是轉換季節的重要節點，隨著夏季的熱情漸退、秋風送爽，塔羅牌老師艾菲爾說，也為桃花運勢帶來新氣象！並點名在立秋後，有「3星座＋3生肖」桃花狂炸，愛情運勢急遽上升，不只單身者會迎來許多戀愛機會、一堆人追，有伴者也能享受感情甜蜜升溫。

艾菲爾盤點「立秋後桃花運最旺」3星座＋3生肖。請同時參考太陽、上升星座：

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【星座分析】

1.天秤座

立秋後，天秤座的社交圈變得非常活躍，單身者會認識許多有趣的新朋友。你的魅力和談吐吸引不少異性的關注，尤其在社交活動或聚會上。這段時間適合參加各種活動，會更容易遇到合適的對象，找到真愛的機會大增。

至於已有戀人的天秤座，立秋後感情會更加甜蜜。兩人可以一起規劃未來或小小的驚喜，讓戀情更加穩固和深厚。

2.射手座

立秋後，單身射手座的冒險精神和樂觀使你非常主動地追求愛情，你會熱情參與各種活動或旅行，這樣的行為很容易吸引到對你感興趣的異性。你的開放性和積極態度也使你在遇見新朋友時更加輕鬆自如，有很高機率遇到適合的人。

對於有伴侶的射手座，這段時間內，你們的關係會因為共同的冒險和旅行而更加穩固。兩人可以一起探索新的地方、經歷新鮮的事物，不僅增加彼此的默契，也讓感情更加親密和美好。

3.雙魚座

立秋後，單身雙魚座的細膩情感和浪漫特質得到展現，容易吸引到那些欣賞你情感深度的人。你可能會在藝術活動、文學交流等場合遇到合適的對象。你的直覺和感性使你能在短時間內識別出有潛力的戀人，這段時間非常適合尋找心靈伴侶。

已有戀人的雙魚座，立秋後的感情更加甜蜜。彼此間的交流變得更加深入，對方能夠感受到你的愛與關懷。這段時間非常適合一起參加浪漫的活動，增進感情的同時，也讓關係更穩定、更幸福。

▲有伴侶者在立秋後和另一半的感情也會更加甜蜜。（示意圖／記者黃克翔攝）

【生肖分析】

1.生肖龍

立秋後，單身生肖龍的魅力大增，可能會吸引到許多異性。你的自信和領導力使你在社交場合中特別突出、容易受到關注。這段時間適合積極參與社交活動，以開放的心面對，有很大機會遇到真心相愛的另一半。

對於有伴侶的生肖龍，兩人的互動更加和諧、穩定。能夠共同制定計劃，展現對彼此的關愛。在這段時間內，你們可以考慮一起從事些新鮮的活動，進一步加深感情的連結。

2.生肖兔

立秋後，單身生肖兔的桃花運超旺盛！你會遇到許多有趣的新朋友，有很大的機會能找到合適的戀人。你的溫柔和善良吸引不少異性的目光，尤其是在社交圈中。這段時間你的情感運勢非常強，適合主動出擊，尋找心儀對象。

已有另一半的生肖兔，立秋後與伴侶的關係變得更加親密，能夠共同解決問題，提升彼此的默契。在這段時間內，你們可以一起享受生活，增進感情的深度和穩定性。

3.生肖蛇

立秋後，單身生肖蛇的桃花運勢有顯著提升，會認識不少有趣的異性，並且有機會發展新戀情。你的智慧和神秘感吸引不少人的注意，這段時間適合踴躍參與各種社交活動，找尋適合的對象，展現個人魅力。

至於有伴的生肖蛇，這段時間兩人感情會大大升溫，彼此的互動更加甜蜜、互相支持，共同面對挑戰。是適合規劃一些浪漫活動和旅行的時刻，讓感情更加穩固和幸福。