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鬼月晚上「見1幕」別打擾！過來人曝恐怖經驗：現在還心有餘悸

有網友透露，過去農曆七月期間，家家戶戶都會在門口點「普渡公燈」。（圖／翻攝自靈異2公社）

▲有網友透露，過去農曆七月期間，家家戶戶都會在門口點「普渡公燈」。（圖／翻攝自靈異2公社）

圖文／CTWANT

鬼月到了！農曆七月是傳統習俗中鬼門開的日子，在這被稱為「鬼月」的期間，民間也流傳許多相關習俗和禁忌。就有一名網友透露，過去農曆七月期間，家家戶戶都會在門口點「普渡公燈」，除了是給好兄弟引路，同時也表明這裡有人家，希望祂們不要打擾。畫面曝光後，不少人驚呼「第一次看到」。

「現在還有人知道這個習俗嗎？」原PO在臉書社團「靈異2公社」分享照片，指過去農曆七月期間，家家戶戶都會在門口點「普渡公燈」，對一般民家來說是給好兄弟引路，同時也表明這裡有人家，不要「打攪」，如果是宮廟點的燈，就是讓好兄弟可以歇個腳、抽根菸，古早一點的民家還會跟竹枝加黑芝麻梗綁一起。

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貼文引發討論，不少網友留言「東石還能看見，其它地方比較少見」、「我太年輕不知道」、「從來沒看過耶！第一次看到，如果沒小編解釋，我也不了解那是在幹什麼」、「這種燈鄉下還是有的」、「我家還有掛。媽媽較傳統，每到農曆6月最後一天就掛好在門口了，子時一到就擺桌呼請普渡公坐鎮，整個農曆7月每天早晚都1柱香。」「小時候，鄰居阿嬤遵循古法祭拜，門口高高的竹子，掛著旗子、紅小燈，還擺放盥洗用具、一桌酒菜，晚上恐怖指數破百，比電影更驚嚇萬分，到現在還是心有餘悸」。

據了解，台灣民間相傳鬼門開之後，好兄弟會回到陽間，而早年人口稀少，加上入夜後照明不足，在農曆七月初一至月底，會在門前特別點上一盞夜燈，稱為普渡公燈、七月燈、鬼提燈、老大公燈，上面寫著「普渡陰光」或「超生普渡」等字樣，入夜後點亮，天明時熄滅，專為好兄弟引路照明之用，照引孤魂前來接受普渡，因為一般無主的孤魂不像民家的祖先，可以享受人們固定年節的祭祀。

普渡公燈其形狀多樣，有房屋造型、燈籠上方放上斗笠，和小斗笠下面垂吊一只燈泡，還有四方體型，或使用鐵皮或玻璃製作，內點油燈或通上電燈，甚至有的還會綁上竹枝、芝麻梗，竹枝等避邪物，再用芝麻梗圍成柵欄，表明不要打攪這戶人家，除此之外，更講究一點的，有的會在燈內放置胭脂花粉或香菸檳榔，供這些男女孤魂使用。早期全台各地都有這樣的習俗，只是隨著時代演變，掛上普度公燈已較為罕見，目前只剩較為傳統的地區還有保留。

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