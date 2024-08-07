垂發比055艦多32單元　陸2萬噸級超級神盾艦採一坑四彈

▲服役北海艦隊的055型大型驅逐艦「拉薩艦」。（圖／央視）

軍武中心／綜合報導

建立海上強權解放軍不停歇腳步，近日疑似全新的1艘2萬噸超級神盾艦設計圖曝光，除採用綜合全電動力推進系統外，還配有144單元多用途通用垂發系統，整整多出現已服役的055萬噸大型驅逐艦32單元，瞄準成為「武庫艦」帶來巨大威脅。

一篇來自哈爾濱工程大學以《基於譜系分析的水面艦船外觀構型設計演化研究》的論文，引發大陸軍迷的熱烈討論。文中提出一款滿載排水量達2萬噸的多功能驅逐艦的設計方案，其艦長200米、型寬25米，不但沿用055艦獨特折角線構型和艏部構型，同時將折角線以上部分整體與上層建築承接，並加大內傾面積，進而提高雷達波隱身性能。

這艘被命名為「面向2035年的中國萬噸級多功能驅逐艦」的全新戰艦，其艦載武器也備受矚目，未來將倚重電磁軌道炮與定向能武器，而高能激光炮將承擔起近程防禦與反艦的重任，微波武器則主要應對無人機蜂群。此外，該艦還在尾部機庫上方設置有一座彈炮一體近防武器。

▼來自哈爾濱工程大學的一篇論文曝光滿載排水量達2萬噸的多功能驅逐艦的設計方案。（圖／翻攝自大陸網站）

該論文作者強調，這艘2萬噸大驅配備有144單元多用途通用垂發系統，其中主炮後方甲板處布置有80單元，艦體舯部（中央部分）安裝有64單元，垂發系統總數比055艦的112單元多了32單元。同時該艦還採用「一坑四彈」技術，能夠搭載更多的中程/遠程防空導彈、對陸攻擊巡航導彈、反艦導彈和艦射高超聲速武器，代表著這艘戰艦最多能夠攜帶576枚導彈。

陸媒普遍認為這艘艦艇將具備大型化、通用化、多功能化、集成化以及隱身化的特點，防空、反導、對地打擊以及自衛性能也比055艦有更顯著的提升。但知名軍事博主「科羅廖夫」撰文認為，該艦是否解決相關技術難點仍值得關註，例如高能激光器在交戰過程中會受到雨水、沙子、灰塵、煙霧、水蒸氣的影響，也會因「熱暈現象」導致光束散焦，降低其作戰效能。

此外，定向能武器很容易受到海空戰場複雜環境的影響。而激光和微波武器在高鹽分、濕氣環境下的可靠度、光束效率與品質，以及精準度都會產生不同程度的削弱或偏差。

儘管許多人喊出這艘2萬噸級大驅很可能就是中國海軍下一代驅逐艦，但文章強調，從艦艇總體構型、各子系統布局來看，該艦仍然沒有跳出055萬噸大驅的模式規格，「與其將該艦說成是中國海軍的下一代驅逐艦，倒不如說是針對055萬噸大驅的後續批次改進型號。」

▼解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）