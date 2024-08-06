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女大生剛畢業2個月　鄰居見面就問工作「還酸別啃老」

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲女網友埋怨，她才剛畢業2個月，鄰居見面就問工作，還酸她不要啃老。（圖／pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

待業期間除了要面臨家人的期盼壓力，可能還會面臨鄰居的閒言閒語，一名女網友表示，她是今年大學的應屆畢業生，現在待業邁入第2個月，每天只要出門被鄰居看到，鄰居就會立刻上來問東問西，要她快點找工作、不要啃老，讓她壓力真的很大，直呼「待業到不敢出門！」

原PO在Dcard表示，她大學畢業至今才待業2個月，現在每次踏出家門就好像變成大明星一樣，鄰居看到她就會立刻上來問東問西，像是「找工作了嗎」、「妳找什麼種類的」、「做什麼啊，薪水多少」，甚至還會用大到整條街都聽得見的音量要她不要啃老。

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原PO無奈說，鄰居的孩子每個都蠻厲害的，剛畢業就不到2周就找到工作，有些甚至畢業前已經談好工作，且薪水聽說都還不錯，年齡又都跟她差不多，「雖然我自己知道不要被他們的話語影響，可是每天一踏出門就被問話，讓我也開始有點內耗，甚至害怕出門，好像待業在家就是我的錯一樣」。

▲▼ 畢業兩個月「鄰居狂問工作」他歎：待業到不敢出門。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人表示跟原PO有相同經驗，「我待業，也是被唸，我就回鄰居，我是吃你家的米了喔，然後他就跟我媽說了」、「同感，我剛畢業目前也是在家待業中，每次我出門倒垃圾的時候鄰居就會好奇問我現在有沒有工作之類的問題，搞得我壓力超大」。

也有人安慰原PO，「這種鄰居真的很討人厭，沒有誰可以對其他人的生活方式指指點點吧，還敢用命令的口氣要你不要在家啃老，他算什麼東西啊」、「沒事啊，待業不可恥。我做業務一開始沒底薪，也覺得跟待業沒兩樣，硬著頭皮走下去，反正人生路很長」、「每個人工作與職涯目標都不一樣，不需要刻意比較」。

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