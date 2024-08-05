農曆七月教孝月 　電視台女主播合唱佛曲「清淨法身佛」、「法華偈」傳大愛

記者陳弘修／台北報導

農曆七月鬼門開，民俗禁忌特別多。由一群媒體人發心經營的「自在聽佛經佛曲」YT頻道，最新上傳了國台語女主播劉方慈、林靖芬與專業歌手麗蓉（絨）等人錄製的「清淨法身佛」、「法華偈」兩首佛曲，希望大家在「鬼月」因佛無懼無憂，更樂觀樂活。

YouTube「自在聽佛經佛曲」頻道是由一群媒體人發心創立，上線4、5個月來即突破6萬訂閱數。鑑於農曆七月諸多民俗禁忌，為了往佛教「教孝月」、「歡喜月」轉化，劉方慈、林靖芬兩位女主播特別攜手在YT擁有千萬觀看次數的台語歌手麗蓉（絨），以及王皖佳、詹凌瑀、璽硯、蘇鈺翔、吳拱陽等專業歌手，錄製2首佛曲，並趕在農曆七月初一「開鬼門」前上線。

對於電視新聞主播劉方慈、林靖芬來說，播報台的攝影棚是再熟悉不過，但唱佛曲就不一樣了，她們兩人第一次進錄音室，難免有點緊張，幾次小走音出槌，經專業製作人指導與呼吸調整後，最後順利開唱，而該頻道製作人也把其中的《清靜法身佛》整個從化妝到錄唱過程，也剪輯成單曲MV上線。

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為了展現不一樣的音樂風格，此次的佛曲也力邀曾為黃妃「十八般武藝」編曲，而在今年榮獲金曲獎的劉以加老師，操刀為《法華偈》編曲，透過大量使用絃樂、豎琴襯底，並以清脆的長笛、風鈴、高音鐵琴不斷點綴突出音韻，賦予整曲悠揚悠遊，兼具悠悠蕩蕩、源遠流長的靈空感。

對於佛教強調「不驚、不怖、不畏」，知名命理師柯柏成表示，不知何時開始，民間有種對於農曆七月的似是而非觀念，認為「鬼月」不可以誦經念佛，以防止好兄弟們靠近圍過來，其實這是完全沒有理論及經典根據，農曆七月正是誦經念佛的好時機。

柯柏成指出，農曆七月份有多位菩薩的聖誕，以佛教來說，七月十三是西方極樂世界念佛成就的大勢至菩薩聖誕、七月三十是四大菩薩之一地藏王菩薩的聖誕；以道教來說，七月初七是七娘媽和大成魁星聖誕，七月十五是地官聖誕、七月十八是瑤池金母聖誕，無論佛道都是指標性的人物聖誕，如果不能在這個月份誦經念佛，這些佛菩薩的聖誕意義在哪裡？

他強調，此次的佛曲《清淨法身佛》，將清淨法身毘盧遮那佛 (大日如來)、盧舍那佛、釋迦摩尼佛、當來下生彌勒尊佛、極樂世界阿彌陀佛…這些尊佛的功德名號唱誦一遍，把這曲子放出來多聽、跟著哼唱都非常吉祥，適合這個月份多聽可以帶來平安吉祥。