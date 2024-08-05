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鐵人三項「游完塞納河」生病！　比利時、瑞士選手被迫退賽、換人

▲▼巴黎奧運鐵人三項賽事在塞納河舉行游泳項目。（圖／路透）

▲巴黎奧運鐵人三項賽事在塞納河舉行游泳項目。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

2024年巴黎奧運鐵人三項的游泳項目在塞納河舉行，雖然主辦單位2015年就開始為奧運做準備，投資約15億美元整治塞納河，但水質仍讓外界擔憂。外媒報導指出，奧運鐵人三項的游泳賽事在7月31日的個人賽結束後．比利時、瑞士的選手出現身體不適，導致必須退賽、更換選手。

根據CNN報導，比利時奧委會在聲明中指出，女子鐵人三項選手米歇爾（Claire Michel）因生病，必須退出5日舉行的鐵人三項混合接力賽事。此外，瑞士奧委會也宣布，男子鐵人三項選手布里福（Adrien Briffod）因腸胃道感染，必須退出鐵人三項混合接力，改由韋斯特曼（Simon Westermann）上場。

▲▼巴黎奧運男子鐵人三項賽事在塞納河舉行游泳項目。（圖／路透）

▲巴黎奧運男子鐵人三項賽事因塞納河水質問題，被迫延後到7月31日舉行。（圖／路透）

米歇爾上周才完成在塞納河舉行的個人鐵人三項比賽，儘管比利時未說明米歇爾的病況，但在聲明中表示，「希望奧運會在鐵人三項比賽中汲取教訓，例如保證訓練日、比賽日和比賽形式，確保運動員不用面對不確定性。」

瑞士奧委會首席執行官貝查特（Hanspeter Betschart）則指出，現階段不確定布里福腸胃道感染的狀況是否和塞納河的水質有關，據他所知，目前沒有其他參加個人鐵人三項比賽的運動員出現腸胃道疾病。

▲▼巴黎奧運男子鐵人三項賽事在塞納河舉行游泳項目。（圖／路透）

▲巴黎奧運男子鐵人三項賽事因塞納河水質問題，被迫延後到7月31日舉行。（圖／路透）

2024年巴黎奧運鐵人三項的游泳項目在塞納河舉行，混合接力選手將於5日出賽，原訂4日要開放游泳練習，但由於水質檢測沒過關，必須被迫取消。

這也並非第一次因塞納河水質問題影響比賽，先前開幕式暴雨導致塞納河水質惡化，讓原訂7月28日舉辦的第一次鐵人三項賽前練習被迫取消，男子組競賽被迫延期，所幸後來檢驗結果符合標準，個人賽順利完成。

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