　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動基金遭疑「投資俄羅斯77億」成呆帳　勞動部回應了

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動基金遭疑去年投資俄羅斯77億成呆帳，勞動部4日回應了。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社

媒體報導，勞動基金去年底投資俄羅斯約新台幣77億元。勞動部4日表示，在自營操作部分並無直接投資俄羅斯相關股債，將督促受託機構，掌握制裁俄羅斯禁令發展，適時調整部位。

媒體報導，根據勞動基金運用局統計，去年底投資俄羅斯約77億元，但俄羅斯在制裁後宣布外匯管制，勞動基金投資部位無法匯出。

勞動部勞動基金運用局4日表示，勞動基金自營操作並無直接投資俄羅斯相關股、債部位；另外，基金也無直接投資中國相關股、債部位，也未開放直接投資中國大陸A股，影響尚屬可控。

勞動基金運用局將持續督促受託機構，掌握制裁俄羅斯禁令發展，適時調整部位，以維護基金權益。

勞動基金運用局指出，勞動基金國外委任部位因追蹤指數而對俄羅斯或中國被動曝險，且投資當時皆屬正常交易，無法先行得知有戰爭因素影響金融市場並進而斷然處分資產。

根據統計，截至112年12月底止，勞動基金中國大陸部位約15.73億美元，占整體基金0.8%；投資俄羅斯部位約2.42億美元，占整體基金0.12%，顯見相關部位投資比重甚低。

勞動部表示，近年來，中國大陸面臨內需消費與投資力道疲弱、房地產市場泡沫、金融風險壓力加劇及地方政府債務等問題，勞動基金主動有效避開投資風險，設計國外委任相關追蹤指數，皆已排除中國大陸。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快時尚品牌Shein服裝抽檢2／3不合格　部分含有害物質
樊振東奪金！中國桌球男單五連霸
麟洋奧運金牌戰　球迷自製台灣諧音看板、「逮丸」布條遭沒收
快訊／「麟洋配」金牌戰要來了　上千人擠爆金門體育館加油
快訊／麟洋配拚巴黎奧運金牌　台灣球迷湧現！發送中華隊會旗入場
巴黎奧運第三例遭禁賽！　柔道選手「驗出禁藥」陽性反應
日本羽球女神志田千陽爆紅！　俏皮吐舌電暈眾人
「麟洋配」羽球金牌戰！全台超商「1400門市」免費看　位置一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞動基金遭疑「投資俄羅斯77億」成呆帳　勞動部回應了

擔任零日攻擊總顧問挨轟　沈伯洋：查證能力有點問題

「大家都為林郁婷的中傷感到憤慨」　賴清德：她用實力粉碎謠言

柯文哲御駕親征高雄？　他拿韓國瑜對比：等於自斷2028總統路

開放民眾免費觀賞電影！　民眾黨舉辦5個月「全台北市巡迴影展」

報名遊戲卻額滿？柯粉不滿「又玩同一招」　蔡壁如：7／17就說可參加

根本不該幻想！陳佩琪澄清「遺憾藍白合」原委　要這2人一拳打昏柯文哲

曝退休後一定入民眾黨原因　陳佩琪駁「備位主席」：我老公當得很好啊

蔣市府人事異動！前美女主播任副發言人　陳彥元回台大醫「新局長曝光」

「兩岸問題兩岸自己解決」　馬英九：沒有美國或是他國介入空間

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

羅志祥揭「3張合照5張抱抱」心酸由來　「都是為了報答歌迷」：他們不想我丟臉..

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

勞動基金遭疑「投資俄羅斯77億」成呆帳　勞動部回應了

擔任零日攻擊總顧問挨轟　沈伯洋：查證能力有點問題

「大家都為林郁婷的中傷感到憤慨」　賴清德：她用實力粉碎謠言

柯文哲御駕親征高雄？　他拿韓國瑜對比：等於自斷2028總統路

開放民眾免費觀賞電影！　民眾黨舉辦5個月「全台北市巡迴影展」

報名遊戲卻額滿？柯粉不滿「又玩同一招」　蔡壁如：7／17就說可參加

根本不該幻想！陳佩琪澄清「遺憾藍白合」原委　要這2人一拳打昏柯文哲

曝退休後一定入民眾黨原因　陳佩琪駁「備位主席」：我老公當得很好啊

蔣市府人事異動！前美女主播任副發言人　陳彥元回台大醫「新局長曝光」

「兩岸問題兩岸自己解決」　馬英九：沒有美國或是他國介入空間

新北企業產經大學首創EMBA學院　邀宣明智等企業領袖擔任講師

黃子韜被路人嗆「難怪許藝洋不公開」！當場沉默石化　陸網爽：笑死

獨／自募拚外交！台澳國際交流原鄉圓夢　和平國中師生10人抵雪梨

中國桌球男單五連霸　樊振東4比1奪金衛冕

林郁婷不懼性別爭議「進4強」落淚了！　詹雅雯心疼：把委屈哭出來

中國快時尚品牌Shein服裝抽檢2／3不合格　部分含有害物質

麟洋奧運金牌戰　球迷自製台灣諧音看板、「逮丸」布條遭沒收

「麟洋配」金牌戰要來了　上千人擠爆金門體育館加油

快訊／麟洋配拚巴黎奧運金牌　台灣球迷湧現發送中華隊會旗入場

房仲發文「員林交流道特定區埔心鄉區段徵收土地」　彰縣澄清了！

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

政治熱門新聞

若「麟洋配」今晚奪金　蔣萬安曝獎金加碼

高嘉瑜控車庫娛樂詐騙！買票慘變付費會員

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡諷：智商157被騙去簽6點協議？

賄選犯、放棄國籍者都成國策顧問？　媒體人籲總統府出面釋疑

「麟洋配」遭酸民攻擊只想拿獎金　周玉蔻挺：給他們2億都不嫌多

快訊／28架共機傍晚「四面環台」襲擾我空域　配合共艦聯合戰備警巡

0403強震後最新觀測　花蓮壽豐站抬高逾39公分全台最多

火線人物／「上對下、比你大」爆紅　翁曉玲曝心境認該收斂

「藍白不合」柯文哲棄保得利？　林濁水揭真相：連後悔都在騙自己

新竹都城隍告誡！綠議員穿「大算盤」潮T

快訊／中共36戰機、12共艦「四面環台」　航跡圖滿滿紅框

柯文哲御駕親征高雄？　他拿韓國瑜對比：等於自斷2028總統路

曝奧運政治學「賴清德遠不如蔡英文」　他揭玄機：兩人較勁意味濃

蔣市府人事異動！前美女主播任副發言人

更多熱門

相關新聞

新制勞退前10大持股「台積電續霸榜」　新增奇鋐、剔除聯電

新制勞退前10大持股「台積電續霸榜」　新增奇鋐、剔除聯電

勞動基金今年上半年大賺7993.2億元，已贏過2023全年，其中新制勞退基金上半年收益數為5398.7億元，收益率為12.96％，勞金局也公布前10大持股，第一名仍由台積電（2330）霸佔，且占比調高至29.07％，與半年前、去年同期相比皆增加，顯見勞金局仍持續看好台積電。

新制勞退H1狂賺5398.7億元　每位勞工分紅4.2萬

新制勞退H1狂賺5398.7億元　每位勞工分紅4.2萬

勞動基金6月獲利1919.4億元　上半年大賺近8000億元

勞動基金6月獲利1919.4億元　上半年大賺近8000億元

勞動基金5月獲利1513.3億元　前5月賺近6074億元

勞動基金5月獲利1513.3億元　前5月賺近6074億元

勞動基金4月獲利回吐389億元　前4月仍賺4560億元

勞動基金4月獲利回吐389億元　前4月仍賺4560億元

關鍵字：

勞動基金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

花蓮透天厝車庫烈焰狂燒　屋主困3樓嗆傷

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

即／「台中最強燒鵝餐廳」清晨火警　訂位全取消

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

馬琳4強賽領先卻傷退趴地痛哭

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

鳳梨公開29頁盜刷明細！　見「開房間、狂搭小黃紀錄」嚇到

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面