勞動基金遭疑「投資俄羅斯77億」成呆帳　勞動部回應了

▲勞動基金遭疑去年投資俄羅斯77億成呆帳，勞動部4日回應了。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社

媒體報導，勞動基金去年底投資俄羅斯約新台幣77億元。勞動部4日表示，在自營操作部分並無直接投資俄羅斯相關股債，將督促受託機構，掌握制裁俄羅斯禁令發展，適時調整部位。

媒體報導，根據勞動基金運用局統計，去年底投資俄羅斯約77億元，但俄羅斯在制裁後宣布外匯管制，勞動基金投資部位無法匯出。

勞動部勞動基金運用局4日表示，勞動基金自營操作並無直接投資俄羅斯相關股、債部位；另外，基金也無直接投資中國相關股、債部位，也未開放直接投資中國大陸A股，影響尚屬可控。

勞動基金運用局將持續督促受託機構，掌握制裁俄羅斯禁令發展，適時調整部位，以維護基金權益。

勞動基金運用局指出，勞動基金國外委任部位因追蹤指數而對俄羅斯或中國被動曝險，且投資當時皆屬正常交易，無法先行得知有戰爭因素影響金融市場並進而斷然處分資產。

根據統計，截至112年12月底止，勞動基金中國大陸部位約15.73億美元，占整體基金0.8%；投資俄羅斯部位約2.42億美元，占整體基金0.12%，顯見相關部位投資比重甚低。

勞動部表示，近年來，中國大陸面臨內需消費與投資力道疲弱、房地產市場泡沫、金融風險壓力加劇及地方政府債務等問題，勞動基金主動有效避開投資風險，設計國外委任相關追蹤指數，皆已排除中國大陸。