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社會 社會焦點 保障人權

蘆洲祐玄宮司機載友返家慘變血路！13人輕重傷　宮主回應了

▲▼遶境貨車北市社子島士林島頭公園自撞，12人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲遶境貨車北市社子島士林島頭公園自撞，13人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲祐玄宮成員和親友昨晚在北市士林區社子島，參加浮線南安社的周年遶境活動，返程途中一輛載滿成員的貨車失控狂奔，猛然撞上圍牆，車內13人如保齡球般被拋飛，其中多數為未成年，目前有3人仍在昏迷中。蘆洲祐玄宮蔡姓宮主今前往醫院慰問家屬，並提出相關澄清。

祐玄宮蔡姓宮主接受《ETtoday新聞雲》記者電訪沉痛地表示：「我們昨晚是去支援友宮，沒想到卻發生如此慘劇。林姓司機是我們宮廟成員，當時他載親友去搭公車，沒想到途中發生意外。」蔡宮主說，他馬不停蹄奔波6間醫院，探視受傷的13名成員和親友，其中3人為祐玄宮成員，其他10人則是友宮的親友。

▲▼遶境貨車北市社子島士林島頭公園自撞，12人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡宮主進一步透露，駕駛林先生在事發時突然失控，貨車方向盤竟然無法操控，車輛如脫韁野馬般撞上圍牆，導致這場慘不忍睹的車禍。他強調，許多傷者並非祐玄宮成員，他們只是好心載友宮的親友去搭車，不料卻捲入這場災難。

蔡宮主說，祐玄宮擁有4、50年歷史，供奉北極玄天上帝，是正派宮廟，希望媒體能夠正確報導事實，不要誤導大眾，警方正釐清車禍原因及責任歸屬，給受害者一個交代，也希望所有傷者能早日康復，避免類似悲劇再度發生。

▲▼遶境貨車北市社子島士林島頭公園自撞，12人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼遶境貨車北市社子島士林島頭公園自撞，12人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

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