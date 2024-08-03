新北毒蟲缺錢破壞11支路燈！偷526m電線變賣　值6萬賤賣3千

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一名男子因缺錢買毒，竟連續3天騎腳踏車到偏僻山區道路旁，用工具竊取約526公尺長的電線，造成11支燈桿故障，將市價6萬多元電線賤賣3千元拿去買毒，警方成立專案小組，調閱相關監視器，鎖定這名男子，經調查他還是桃園、新北地檢署發布的毒品通緝犯，日前循線在他住家將他逮捕，依竊盜罪移送法辦，毒品通緝部分解送歸案。

▲警方到賴男住家將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼監視器拍下賴男騎腳踏車載著竊取的電線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，47歲賴姓男子有多起竊盜、毒品前科，也是樹林區列管治安顧慮人口，上個月（7月）6日至9日連續3天，因為缺錢買毒，騎著腳踏車在樹林區民和街、地政街閒晃，腦筋動到路旁路燈電線，拿工具竊取約526公尺長的電線，市價約6萬多元，造成11支燈桿故障，區公所人員發現後通報警方。

警方獲報成立專案小組，調閱現場相關監視器，鎖定賴姓男子涉有重嫌，上個月28日晚間9時許，循線在他住家將他逮捕，他供稱電線變賣3千元全部去買毒解癮，經查他還遭桃園、新北地檢署發布毒品通緝，被判刑一年9個月及4個月徒刑，未報到入監，訊後依竊盜罪移送偵辦，毒品通緝部分依法解送歸案。

▼11支燈桿電線被賴男剪斷竊取 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）