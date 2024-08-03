中國競走女神黏「肚臍貼」奪金！親曝原因後「網友超有共鳴」

▲楊家玉的「肚臍貼」受到關注。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國「競走女神」楊家玉8月1日在巴黎奧運拿下女子競走20公里的金牌，她奪金的照片近日也受到許多外國網友的討論，除了提及她亮麗的外型，更多人好奇的是，楊家玉為何會在肚臍上貼一張圓形的膠帶，甚至有人稱這是「東方神秘力量」。

事實上，楊家玉的肚臍貼過去在中國大陸就引起過不少討論，有的網友猜測是繃帶，有的猜是肌肉貼，有的猜是為了遮掩紋身，也有人猜是暈浪貼、暖暖貼等。

後來，楊家玉親自為網友解答，她表示，競走要穿短上衣、短褲，她腸胃不好，擔心肚子會「進風」，所以才貼了肚臍貼，可以避免比賽過程中，肚臍被涼水澆到，或是進風著涼。

▼楊家玉拿下金牌。（圖／路透社）



楊家玉說，其實自己從小腸胃就不好，練習時經常感到腸胃不適，甚至嘔吐，每次都要休息一段時間，多年來毛病都沒治好，只是一直忍耐，所以擔心腸胃不舒服，比賽才會貼肚臍貼。

楊家玉提到，2019年世錦賽在多哈舉行，天氣很熱，她喝了冰水，胃很快就開始不舒服，「一直反胃、噁心，我走到18公里開始嘔吐。」由於身體不舒服，腳下沒有注意，楊家玉因此吃下生涯第一面紅牌，衛冕失敗。

楊家玉的「肚臍貼」也引起了許多中國大陸網友的共鳴，不少人都留言表示，自己也很在意肚臍有沒有蓋好，比如睡覺的時候，明明很熱，還是堅持要用棉被將肚臍蓋起來才有安全感。

▼楊家玉從小腸胃就不好，才會特別照顧自己的肚臍。（圖／路透社）

