街友不滿旅社收費太貴！酒後「鐵棍+保力達」毆3人　這下慘了

▲鍾婦陳姓兒子（左）到場助陣，與廖男對峙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區館前西路的一家旅社，一名男子因日前住宿收費太貴，與女櫃檯人員起爭執，昨日酒後上門理論再起衝突，過程中打傷女櫃檯人員的2名女友人，再跑到樓上踹破房門，其中1名女友人的兒子得知後到場助陣，2人分持鐵棍、剪刀、保力達空瓶互毆，也遭男子毆傷，警方獲報到場將傷者送醫，被打的3人堅持提告，訊後將男子依殺人未遂及傷害罪送辦。

據悉，43歲廖男是名街友，平時在板橋區館前西路附近閒晃，只要有錢就會住進旁邊的旅社洗澡睡覺，但酒品不好，時常酒後大鬧旅社，與櫃檯人員71歲的黃婦曾因住宿收費太貴起過衝突；2日下午5時許，廖男仗著酒意再次登門找碴，在櫃檯與黃婦再起口角衝突。

▼現場遺留廖男劃傷陳男的剪刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

廖男與黃婦互罵過程中，來找黃婦聊天的女友人75歲鍾婦與80歲鄧婦，看不過去也加入口水戰，廖男罵不贏3婦，直接動手毆打鍾、鄧2人，造成鍾婦頭部、左膝挫傷、左臉頰紅腫、鄧婦左顴骨處紅腫，施暴後跑到旅社樓上踹壞房門，黃婦等3人見他跑上樓，趁隙跑出旅社報警並打給鍾婦53歲陳姓兒子求救。

陳男到場與廖男對峙，過程中2人分持鐵棍及剪刀互毆，連喝過的保力達空瓶也成兇器，陳男也不敵酒後力大的廖男，造成他頭部挫傷、左臉頰、左胸撕裂傷；警方獲報到場，先將受傷的3人協助送醫，再將廖男帶回派出所偵訊，受傷的3人堅持提告，警訊後依殺人未遂及傷害等罪移送偵辦並建請預防性羈押。

▼警方到場廖男坐在地上抽菸 。（圖／記者陳以昇翻攝）