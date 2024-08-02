力挺林郁婷！日本金牌拳手發聲「深知她的魔鬼訓練」　不捨陷爭議

▲台灣拳后林郁婷曾經在杭州亞運奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

我國拳后林郁婷將於今（2）日晚間9時，代表台灣出戰巴黎奧運57公斤級比賽，然而先前便面臨「性別爭議」所引起的風雨，包括知名作家JK羅琳一再發文影射攻擊。對此，日本拳擊女將入江聖奈也發文替林郁婷發聲，表示不忍林郁婷接受瘋狂魔鬼訓練，卻得接受這般羞辱。

在東京奧運中，林郁婷曾在拳擊亞洲及大洋洲區資格賽的女子57公斤級金牌戰中，以5比0的壓倒性分數擊敗代表日本的入江聖奈。然而，在進入東京奧運正賽後，林郁婷在首戰中就出局，無緣挺進16強，最終由入江聖奈奪下金牌。

隨著全球知名作家、《哈利波特》作者JK羅琳不斷透過社群平台X分享報導，影射包括我國好手林郁婷在內的拳擊女將是「跨性別」，暗指其以男性的生理優勢與賀爾蒙欺侮女性，入江聖奈也透過X為林郁婷發聲。

日本靜岡大學理學部生物科學系助教後藤寬貴（Hiroki Gotoh）在X上分享對於「性（性別）」的看法。他表示，從生物學的角度來看，性（性別）具有連續性質，儘管以性染色體XX、XY來辨別雌雄，但其實這當中存在各種程度，且具有中間性質的各種特徵，顯示個體多樣性的存在。

▲日本拳擊女將入江聖奈在X發言力挺林郁婷。（圖／翻攝自X）

入江聖奈在她的X帳戶轉貼後藤寬貴的貼文，並分享她在此事的看法，為林郁婷遭受無端攻擊而感到難過。

入江聖奈表示，「雖然我並沒有特別要為誰辯護，而且之前也曾被比自己年輕的男性選手毆打的經驗。只是，對於XY染色體沒有在身體特徵中顯現、或是這對運動能力能產生多大影響，在沒有向專家諮詢意見的狀態下，發表『男人正在毆打女人』類似這樣的言論，反而會傷害到選手們的尊嚴，我很討厭這樣的發言。」

入江聖奈為林郁婷感到難過，「儘管我認為，確實有必要儘快定義女性、男性的界線，但我曾見證林郁婷到底曾經歷過何種魔鬼般的訓練，其實我感到些許難過。」

另外，入江聖奈也提到，其實若是活躍於各大國際賽事的選手，一定會義務接受禁藥（藥物濫用）檢查，且會在工作人員的面前採取尿液進行檢測，因此一定能從身體的特徵來明顯辨別該選手是否為女性。