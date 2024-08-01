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社會 社會焦點 保障人權

酒後衝突撂人包圍派出所　高雄囂張醉男竟沒事...無罪理由曝

▲▼哈爾濱派出所 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲酒客在酒後包圍三民第一分局哈爾濱派出所被送辦。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄭姓男子前年6月間和友人到酒店飲酒狂歡，過程中與陳姓友人因故發生衝突，鄭男動手打傷陳後逃離現場，陳於是往派出所報案作筆錄，鄭得知後，竟找來5名友人一同前往派出所前守候，準備找陳男「談一談」，警方獲報後隔開雙方，並將鄭等人依妨害秩序罪送辦。法院審理後，法官認為鄭男等人在員警制止後，並沒有進一步的攻擊行動，因此將7人全部判決無罪。

判決指出，鄭男2022年6月3日凌晨1點多，和陳姓等多名友人到酒店飲酒作樂，期間鄭、陳兩人因故起衝突，雙方在包廂內推擠拉扯叫囂，混亂中陳男被人拿東西K中頭後倒地，鄭男帶著5名友人先行離去，酒店見有人鬧事報警，警方獲報到場將仍受傷的陳男等人送醫，隨後帶回派出所詢問事發經過。

到了凌晨3點多，鄭男得知陳男在派出所製作筆錄，竟帶著5名友人派出所外等候，準備等陳男離開時「聊一聊」，員警見狀立即呼叫支援，優勢警力趕到後，隔開鄭男等人，雙方才沒有釀進一波衝突，並警方則在事後將鄭男6人和陳男依妨害秩序罪送辦。

法院審理時，鄭男辯稱當時他的女友也在派出所內製作筆錄，他是去「關心」女友做筆錄的情形，不是要去找陳男的麻煩，也沒有鬧事，只是單純在派出所外「等人」。

法官根據警方的監視器畫面，發現員警在隔開雙方後，鄭男等人並沒有做一進攻擊、挑釁或恐嚇污辱的動作，沒有互相或對其他在場特定人或不特定人實施強暴或脅迫行為，也沒波及蔓延至周邊不特定、多數、隨機之人或物，使公眾恐懼不安、危害社會安全及安寧之外溢作用，因此判鄭男等7人無罪，全案可上訴。

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