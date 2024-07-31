日曜Outlet推萬件名牌包款下殺1折起　GUCCI、Coach入列

▲日曜Outlet推萬件名牌包款下殺1折起，包括GUCCI、Coach等品牌都入列。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市日曜天地OUTLET一年一度暑期大檔「NG名牌包搶購會」即將於8月2日登場，為期25天。館方表示，今年共有70個知名品牌NG包款，包括GUCCI、Coach、YSL、MICHAEL KORS等，備貨超過上萬個包款。不過提醒，這些特價包外觀上有些小瑕疵，不介意者再下手。

館方指出，COACH防刮漸層格紋托特包、原價1萬9600元，特價1999元，但提把邊膠沾黏、包身掉色脫皮；還有GUCCI金屬雙G LOGO荔枝皮革皮夾式鍊包，原價4萬1300元，特價2萬2715元，還有YSL、FOSSIL、BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA、Chloé等大牌。

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▲玩具品牌POP MART泡泡瑪特，在麗寶Outlet舉辦暑期快閃店。（圖／記者游瓊華攝）

另外位在麗寶OUTLET推出多款玩具優惠，還有玩具品牌POP MART泡泡瑪特，暑期快閃店盛大開幕；即日起至8月4日還有美泰兒玩具快閃店，包括Barbie芭比娃娃、瘋狂刺激的Hot Wheels風火輪主題軌道、聲光侏羅紀恐龍等都可以試玩。