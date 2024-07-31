疑不滿遭解雇！沈伯洋辦公室助理驚傳服藥抗議　緊急送醫

▲沈伯洋國會辦公室助理，中午返回辦公室辦理離職手續時，情緒失控吞下不明藥物。（翻攝自沈伯洋臉書）

圖文／鏡週刊

立法院驚傳助理服藥事件！正值休會期間，本該是朝野黨團、立委、幕僚「休身養息」時刻，本刊掌握，民進黨立委沈伯洋國會辦公室今（31）日天中午爆出助理情緒失控，在辦公室吞藥事件，驚動院方由駐衛警緊急送醫處置。

政壇近日不平靜，民眾黨昨才發生發言人林子宇「落水」案，驚動民眾黨主席柯文哲前往探視，如今民進黨幕僚也鬧意外事件。

本刊掌握，沈伯洋國會辦公室今發生幕僚服藥抗議事件，一名助理疑不滿遭沈辦解雇，中午返回辦公室辦理手續時，一度情緒失控，並於現場吞下不明藥物，沈辦人員緊急通報院方處理。

院方第一時間，由駐衛警先將該名女助理送院區醫護室緊急處理，隨後通報救護車，送鄰近台大醫院。

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