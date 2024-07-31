獨／高雄米奇屋火警獨居婦遭嗆死　家屬曝雜物堆積驚人重量

▲發生火警的公寓堆滿雜物，消防人員清出物品才能救人。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區建武路一間公寓昨（30）日晚間9時許發生火災，林姓女屋主（68歲）疑因雜物過多影響逃生受困在廁所，被發現時已經沒有生命跡象，送醫仍宣告不治，檢方上午進行相驗，發現是窒息死亡，初步排除外力介入，家屬對死因也沒有意見；家屬透露，林女在此獨居將近10年，屋內的雜物至少有20噸，可說是「無立足之地」。

▲檢察官和法醫進行相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄市三民區建武路一間公寓4樓在30日晚間9時05分發生火警，警消獲報立刻趕至現場布置水線搶救，沒想到屋內堆滿雜物，消防人員無法進入，只能一邊在門口噴水滅火，一邊清除雜物，消防人員從晚間10時03分清到10時37分，才清出五分之一的雜物，10時40分左右派人進入屋內搜尋，最後在10時56分於廁所發現林女。

林女獲救時疑似吸入太多濃煙，已經沒有生命跡象，送醫仍宣告不治。檢方今日上午進行相驗，家屬透露，林女原本是銀行員，結婚18年後離婚，後來獨居，平日幾乎很少和兄弟姐妹來往，親屬關係疏離，他上一次見到林女已經是7年前。

▲家屬對於死因沒有意見。（圖／記者陳宏瑞攝）

家屬表示，當年林女離婚時，他曾清出工作室的一個空間讓她放置離婚時帶走的物品，後來林女「誣賴」他偷她的東西，所以找了兩台10噸的貨車把物品運走，可能就是堆放在現在的房子內，所以林女家裡堆滿雜物「一點也不意外」。

鄰居表示，林女現居公寓4樓是自己所購買的，平時會跟鄰居互動寒暄，只是林女看到別人丟棄或回收的東西時，她會去看看東西是否已損壞，如果堪用的話，就會帶回家裡堆放，導致家中都是堆積如山的雜物。鄰居還說，火災發生當下，正常人都應該會往外逃生，不懂為何她是躲在浴室，感到納悶。