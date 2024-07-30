蜜蜂停手上！韓天才射手金濟德「沉穩射出10分」　超神畫面瘋傳

▲ 蜜蜂在金濟德右手附近飛來飛去。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／編譯

南韓射箭男團29日在巴黎奧運決賽中擊敗地主法國隊，以總比5：1三連霸，其中20歲選手金濟德在東京奧運又喊又叫的激動模樣令人印象深刻，而今時隔3年沉穩許多，日前對陣中國時儘管蜜蜂在手背徘徊，仍不動如山射出10分的畫面瘋傳，至今累積逾95萬觀看，令南韓網友狂讚。

▲ 奧運射箭韓國男團三連霸。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，由李雨錫、金濟德、金優鎮組成的南韓射箭男團29日在巴黎奧運奪金，當天稍早的8強賽以6：0完勝日本，隨後與中國的半決賽卻一度陷入困境。

半決賽首局，南韓隊前三支射出9分、9分及8分，分數稍嫌遺憾，雙方戰成54比54平手，各得1分，隨後南韓在第二局以57比54獲勝，贏得2分，接下來的第三局在還剩最後2支箭的情況下，比分來到36比53，代表只要射出18分就可打進決賽。

김제덕선수 근처에 벌 계속 날아다니다 손에 앉았는데도 동요없이 텐 쏘는 거 너무 멋있음 이래서 국대 하는구나... pic.twitter.com/1GdtfLUB6I — 알롯¹⁰ (@aLot_ee) July 29, 2024

就在這個緊張時刻，擺出射箭姿勢的金濟德突然被蜜蜂纏上。轉播畫面可見一隻黑色小蟲在他抓住弓弦的右手背和瞄準點之間飛來飛去，甚至一度停在他手背上，但他依然展現出過人的沉著冷靜，當時心跳數約為80，雖然瞄準的時間與平常相比較長，最終還是準確射出10分，隨後金優鎮也射出10分，力退中國挺進決賽。

金濟德賽後受訪說明，當時他正準備就定位就看到蜜蜂，雖然先把蜜蜂趕走之後才站好，沒想到蜜蜂卻還是跟過來，「該說是親了一下嘴巴嗎？一度貼在嘴唇上」，但他還是不斷在腦中告訴自己「這是奧運」，「不可以把手放下來，不可以不射」。

他提到，這一箭可能大大影響氣氛，而他不想對隊友造成困擾，所以仍堅持抓緊弓弦，鬆手的當下也有預感能夠射中10分。

金濟德在上屆東京奧運時僅有17歲，激動形象烙印在觀眾心中，心跳數據最高甚至跳到170，這次展現驚人成長，和日本、中國的比賽中心跳都在60至90之間。不過也有網友打趣說道，東京奧運的成績事關金濟德是否能夠免役，因此心跳數飆升也是在所難免。