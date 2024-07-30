第一小生變廟公！劉尚謙修練開光能透視　見卡到陰不會出手

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記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

昔有第一美男稱號的型男小生演員劉尚謙來了！不只演紅帥軍官和帥大俠張翠山，他竟也能「通」！？劉尚謙說這非與生俱來的，而是修光，開光後他能遠距透視別人所描述的時空「就像你放了一部電影在我的眼睛裡」。但他悟道後表示，就算知道朋友「卡到陰」，他也不會主動出手相助，因為擋了會出事。

▲資深演員、大千館關公華光迎富廟主持劉尚謙。（圖／《豈有此呂》）

劉尚謙談到從演藝圈轉向宗教界的因緣，是有次到訪坪林一間三清道祖的廟，他不自禁下跪流淚，才意識到帶天命而開始修行，他透露修練開光有段痛苦過程，膻中位置放光「像刀插胸挖洞」。

而修光後可以透視他人之事，卻也是痛苦抉擇，該不該、要不要當忙，他視這些徒增煩惱之事是菩薩磨難，因此創立大千館關公華光迎富廟，還以70歲高齡投入立委選舉，望幫助有緣人改變台灣。

劉尚謙過去曾和林青霞、秦祥林、鳳飛飛等大咖合作過，還演紅《倚天屠龍記》的張翠山和《春寒》的日本帥氣軍官，當紅時期，擁有大批瘋狂女粉絲，徹夜守候在家門和電視台外。但他透露拍吻戲的糗事，就是他含情脈脈要親向美女林鳳嬌時，林鳳嬌竟然大笑，讓他好難堪，而原因竟是他沒閉眼！？

▲劉尚謙氣質優雅，一家人都天生有白皙皮膚和維吾爾族有關。（圖／《豈有此呂》）

而你知道劉尚謙和帥氣兒子劉至翰，為何都有白皙皮膚嗎？這和他們是漢室皇族後裔有關！而演藝圈的開鏡祈福，竟還有釘住雞腦滴血製圖的神祕儀式嗎？請鎖定7月30日下午1:10的《豈有此呂》一起了解。