靈魂接線生jessica上線囉！色鬼害她受不了「還說很開心」

記者李芸樺／台北報導

靈魂接線生、仙女jessica又上線了！上一次沒聊夠，這一次jessica再分享更多她幫忙靈魂溝通的故事，其中她第一次看到鬼下跪，是一名丈夫跪在太太身邊，喊沒對不起她，原來他20年前和一個陌生女人同時溺斃，但讓太太痛苦20年的真相竟讓人想哭！

▲ 靈魂溝通師jessica。（圖／《豈有此呂》）

而主持人呂捷終於逮到機會一解藏在他心中最大的疑問，就是到底有沒有色鬼？沒想到jessica竟然說有，讓呂捷大為興奮它到底都幹了什麼？「它說很開心」jessica說，它找上的是一個有男朋友的年輕女性，女生也說春夢比真實親密關係更深刻，但次數太頻繁又重複動作，她覺得卡到不對勁受不了。

jessica說到淨化磁場的方便法，可以用鹽水抹身拖地，主持人呂捷問那如果他就直接跳進海裡呢？jessica說那更棒，但功效就是2~3天，「感覺你要常去海邊」！

▲jessica分享靈魂溝通的特殊見聞。（圖／《豈有此呂》）

至於鬼月快到了，海邊會出現抓交替不該去？jessica則淡定說，平常就出很多事了，並非這個月特別多，只是這個月你會被特別提醒。更多你想問的鬼之事，呂捷幫你問，請鎖定7月19日下午1:10的《豈有此呂》。