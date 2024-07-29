快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

▲氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續，中央氣象署今（29日）下午5時05分針對12縣市發布豪大雨特報，其中台南市、高雄市、屏東縣為豪雨等級，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義、花蓮地區及宜蘭、新竹至雲林山區有局部大雨發生的機率。

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▲12縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒民眾，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署指出，今天低氣壓接近臺灣東方近海，各地天氣較為不穩定，東半部地區及恆春半島有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨與雷雨。

氣象署表示，午後因熱力作用，嘉義以南地區有短延時大雨或豪雨發生的機率，應留意瞬間大雨、雷擊及強陣風可能造成的劇烈天氣現象；此外由於連日降雨，山區須留意坍方、落石及土石流，注意溪水暴漲及自身安全。

豪雨特報

影響時間：29日下午至29日晚上

＊豪雨：台南市、高雄市、屏東縣

＊大雨：新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣