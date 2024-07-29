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澳洲核潛艦到手前　先砸473億升級柯林斯級潛艇

▲澳洲自製柴電驅動的柯林斯級（Collins-class）潛艇。（圖／記者陳香菱攝）

▲澳洲自製柴電驅動的柯林斯級潛艇。（圖／翻攝自澳洲海軍官網）

記者陳香菱／綜合報導

澳洲在27日與國有潛艇製造商ASC公司簽署了22億元澳幣（約473億元新台幣）的四年期「維持合約」，用來升級澳洲海軍現役的柯林斯級（Collins-class）潛艇，同時等待AUKUS協議下的核潛艇艦隊。澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）預計，澳洲將於2032年得到第一艘核動力潛艇。

根據路透報導，康羅伊在一份聲明中表示，簽署「維持合約」後，將在西澳大利亞的亨德森（Henderson）和南澳大利亞的奧斯本（Osborne）進行潛艇升級作業，這份協議「直接為1100多名技工提供就業機會」。

澳洲政府在6月承諾投入40億至50億澳元，對1996年至2003年間服役的6艘柯林斯級柴電驅動潛艦進行升級，以確保「強大的打擊與威懾力」，預計這批潛艇將服役到2040年。

▲2023年AUKUS峰會，美國總統拜登與澳洲總理艾班尼斯進行對談。（圖／路透）

▲2023年AUKUS峰會，美國總統拜登與澳洲總理艾班尼斯進行對談。（圖／路透）

AUKUS的成立目標是英、美兩國協助澳洲建造一支核子動力潛艦艦隊，也是構築美國新印太戰略聯盟合作的一部分，建立軍事外交安全合作夥伴關係，來保護三方在印太地區的共同利益，加強三方聯合、情報共享、人工智慧、量子技術等領域發展。

奧斯本也是ASC和英國BAE系統公司合作建造澳洲核動力潛艇艦隊的地方。康羅伊預計，澳大利亞將在2032年後接收第一艘美國製造的弗吉尼亞級核動力潛艇。

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