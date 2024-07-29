飼主出國3週不甩毛孩！米克斯瘦到見骨陳屍籠旁　眼球消失慘長蛆

▲黃色米克斯瘦可見骨陳屍籠子旁。（圖／新北市政府，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北市政府動保處日前接獲民眾通報，有屍體腐敗味飄散，遂到永和區一處頂樓加蓋查看，驚見一隻骨瘦嶙峋的黃色米克斯陳屍該處，連眼球都消失了，明顯死亡多日。毛孩被發現時，飼主已出國多日，還要3週才會返國，動保處對飼主開罰1萬5千元罰鍰，並列入禁止飼養黑名單。

回顧整起事發經過，新北市政府動保處近期接獲通報，隨即與里長、派出所員警到該處頂加察看，發現一隻有頸圈、繫繩的黃色混種狗陳屍鐵籠旁邊，現場並未提供飼料、水質不佳，飼養環境髒亂，而犬隻明顯過度消瘦、已無眼球，眼眶周邊、口腔已有蛆蠅出現，研判死亡多日。

飼主兒子表示，未與父母親同住，平常約3週一次回去探訪父母親，父母親已出國多日，約於3週後回國，該犬隻是父親飼養的犬隻，由於是飼養於頂樓，他幾乎沒看過這隻米克斯，也沒有接到父親委託照顧犬隻，平時父親生活相當節儉，有用通訊軟體告知國外父母親犬隻死亡消息，母親回覆，可能是誤食老鼠藥導致死亡。

而飼主回國後向動保處表示，應該是帶犬隻散步時，犬隻突然衝出去狼吞虎嚥並大口瞬間吃完路邊不明食物所致，當下犬隻有乾嘔現象，有讓犬隻灌水，希望能減緩犬隻身體不適狀況，但犬隻仍狀況不佳，在出國當日早上已近乎快無生命跡象，只剩微弱呼吸並喘氣。

飼主表示，不知道要找人協助處理犬隻遺體，也從未帶至動物醫院診療過。而動保處詢問鄰居平日飼主與他人互動關係，鄰居透露，飼主平常幾乎沒與人說話，所以也不知頂樓犬隻死亡狀況。

經由獸醫解剖犬隻發現，遺體已呈腐敗狀況，肌肉、體內已發黑，胃內滿是未消化食物，排除是飼主故意餓死犬隻，但因該犬隻飼養過瘦且犬隻身體不適，未帶犬隻就醫，動保處認定行為人未給予飼犬妥善照顧，依照動物保護法第5條第2項第10款規定，飼主對於其管領之動物，應提供其他妥善之照顧，違者依同法第30條第1項第1款規定，過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新台幣1萬5千元罰鍰，並將行為人列為禁止飼養黑名單。