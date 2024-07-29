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「奧運金牌」真實價值多少錢？　今年1設計超有巧思

▲▼2024年巴黎奧運獎牌、奧運金牌。（圖／翻攝olympics.com）

▲2024年巴黎奧運的獎牌，都鑲嵌了一塊六角形的鍛鐵片。圖為今年奧運金牌。（圖／翻攝olympics.com，下同。）

記者吳美依／綜合報導

贏得金牌可能是每一位奧運選手的夢想，但若單指獎牌本身，究竟價值多少錢？事實上，歷屆奧運金牌價值大約是750至850美元（約新台幣2.5萬至2.8萬），依實際材料有所不同，而今年的1項特殊設計，更是格外具有巧思。

NBC、紐約時報等外媒報導，奧運金牌的主要成分其實是「銀」，只是在最外層鍍上「純金」，使其散發黃金色澤與光芒。國際奧委會（IOC）規定，金牌的銀含量必須達到至少92.5%，而每枚金牌大約有6公克的黃金。

至於銀牌與銅牌，主要則是由各自的金屬製成。

▲▼2024年巴黎奧運獎牌、奧運金牌。（圖／翻攝olympics.com）

奧運官網指出，向頂尖運動員頒發獎牌的傳統，可追溯至1896年雅典奧運，也就是第一屆現代奧運，但當時第1至3名的獎牌編制依序為「銀、青銅、銅」，另外還有獎狀、橄欖枝及月桂枝。直到1904年美國密蘇里州聖路易斯（St. Louis）奧運會，才開始實施「金、銀、銅」的編制至今。

此外，今年獎牌設計相當特殊，每枚都會鑲嵌一片18公克的六邊形鍛鐵片。鍛鐵是上世紀翻修時，從艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）取下的，而六邊形造型，則與法國國土形狀致敬。

巴黎奧委會設計總監羅辛（Joachim Roncin）說，「擁有一枚金牌已經非常不可思議了，但我們想要加上一點法式風情，而我們認為，艾菲爾鐵塔將是錦上添花。擁有一枚，就擁有了一段歷史。」

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