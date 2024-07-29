和男友存共同基金！她刷本子「存款卻很怪」　揪出真相傻眼了

▲男友偷偷動用共用基金抖內主播。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶都有共同基金，近日有網友發文表示，她和男友已經交往6年，近3年來都會將20%的薪水存進共同帳戶。她平時其實不會特別去查看存款，不過日前刷本子時，卻發現裡面的數字和她的想像有點落差，一直到詢問男友才知道，原來對方偷偷動用裡面的錢抖內主播，讓她傻眼。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「在一起六年，最近發現共同基金被男友拿去抖內」為標題發文，提到她和男友已經交往6年，因為年紀差不多，所以去年就開始規劃結婚、買房，也有一起存買房基金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，兩人早說好每個月要將20%的薪水存入共同帳戶，並已持續3年。由於她平時並不會特別查看存款，所以一直不知道實際金額，是日前去刷本子，才發現裡面的數字怪怪的。當下她立刻詢問男友，對方卻支支吾吾，後來才拿出手機，說自己會抖內主播。

男友堅持是自己的朋友在當主播，所以才會出錢贊助，之後曝光度增加，對方也會還錢。不過原PO看到男友有100多萬的代幣，而且贊助的人是女生，所以還是覺得很誇張、問題很大。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「雷包男，請立馬止血，分開，把錢拿回來」、「這個絕對要分手，然後你還要把剩下的錢討回來，現在交往期間就這樣，很難想像你未來的路會是怎樣」、「他想裝大爺包養，啊怎麼沒想到你」、「拿共同的錢裝大爺是X小，理由還那麼爛」、「會去隨意動用共同帳戶的人，不分男女，一律建議快逃」。