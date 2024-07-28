紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

▲網友對紀卜心很失望。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber小吳和網紅紀卜心創立的手搖品牌「十盛」被消基會點名標示不清引發爭議，即便已數度道歉，仍止不住網友怒火，有網友表示，事件爆發後紀卜心刪網友留言，之後把留言全部關起來，最後甚至跟網友對槓起來，都讓人非常無語，至今完全沒有一篇真誠道歉的文章，「現在真的對她非常失望」。

有網友在Dcard發文，「對紀卜心感到失望」，以前覺得紀卜心是一位認真負責的女生，專注經營自己跟副業，但這次真的很失望，先是一開始回覆網友的態度不佳，之後又放小吳一個人出來面對風波，連道歉文都是複製貼上，「你跟小吳不能一起拍，不等於妳不能自己拍啊」。原PO失望表示，「感覺她就是想利用自己網紅的影響力去賺快錢，割粉絲韭菜」。

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另外，也有網友搖頭嘆，「這次十盛的風波相信大家都看在眼裡，不得不說紀卜心演繹了最糟糕的傲慢態度」，雖然小吳的道歉大家不買單，但至少有出來道歉，「反之紀小姐繼續什麼事也不做，就轉發限時動態而已」。他直言，「反正我是檢舉了，這種網紅真的要不得，欺騙社會大眾，還想賺社會大眾的錢」。網友也強調，「檢舉紀卜心直到IG被關，如果她IG主動PO真誠道歉的文章，就會刪文」。

▲紀卜心限動發聲明道歉。（圖／翻攝自IG）



貼文曝光，網友紛紛表示，「已檢舉，到現在還不出來道歉，以為可以爽爽隱身就是欠檢舉，我管她以前多努力，做錯事就是出來道歉認錯」、「對於欺騙消費者還如此狂妄真的不行」、「如果我是小吳我會很切心，水深火熱的處理這次的風波，然後她卻還在參加什麼派對」、「小吳至少出事還勇於承擔，紀我是看不懂在幹嘛啦」。

網友紛紛提到，紀卜心的道歉很沒誠意，「其實我覺得整件事情，吳比紀有誠意欸，什麼叫吳人在國外妳無法一起拍影片，一個人不能拍？平常業配短影片都拍了，連道歉都跟吳影片內容一模一樣的文字，超級沒有誠意！紀前幾天還去參加性別趴呢」、「小吳人在國外都能拍片道歉了，紀不能嗎？很瞎！丟給另一個承擔的意思？」

為何沒有一起拍片，紀卜心日前在IG發限動回應，「很抱歉因為小吳人在國外遇颱風班機被取消，我們無法一起拍影片說明。」同時她也道歉沒有第一時間出來說明，以及在限時動態倉促回覆。截至目前為止，紀卜心、小吳在本月21日發品牌道歉聲明，22日發聲道歉，26日以拍片、限動發文道歉，已經道歉了3次。

▼小吳與紀卜心因手搖飲標示不清惹議。（圖／翻攝自IG）