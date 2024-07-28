義奧運金牌發文道歉！原因竟是「婚戒掉進塞納河」　嬌妻反應超甜

▲坦貝里不慎將婚戒掉進塞納河中，圖為2022年歐洲田徑錦標賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

在東京奧運拿下金牌的義大利跳高選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）今年擔任掌旗官，帶領義大利代表隊出席巴黎奧運開幕式，沒想到他在開幕式後的第一篇IG貼文，竟然是向老婆致歉，因為他不小心把婚戒丟進塞納河裡了。

根據BBC報導，現年32歲的坦貝里在開幕式中擔任掌旗官，揮舞義大利國旗和代表隊一起航行在塞納河上，沒想到悲劇就在此刻發生。開幕式後坦貝里就在IG貼文向老婆道歉，「我很抱歉，親愛的，我真的很抱歉。」

▲坦貝里與擊劍選手艾利戈（Arianna Errigo）共同擔任掌旗官。（圖／翻攝自IG／gianmarcotamberi）



原來，坦貝里在揮舞國旗時，不小心讓婚戒掉進塞納河裡了。坦貝里表示，自己為了參賽大幅減重，加上當時在船上「抑制不住熱情」才會不小心弄掉戒指，

坦貝里向妻子說，「如果這一切必須發生，如果我不得不失去這枚戒指，我想不出有比這裡更好的地方了，我們的戒指將永遠留在這座愛之城的河床裡。」

▲坦貝里與愛妻奇亞拉在2022年9月結婚。（圖／翻攝自IG／gianmarcotamberi）



他還開玩笑說，妻子應該也要把戒指丟進河裡，這樣做簡直充滿詩意，「這樣它們就能永遠在一起，我們就有藉口再互相訴說一次誓言、再一次結婚。」

他的妻子奇亞拉（Chiara Bontempi Tamberi）也在貼文下方留言，「只有你能讓這一切變得浪漫。」

▲坦貝里和卡達選手巴爾希姆在東京奧運並列金牌。（圖／路透）



坦貝里在2021年的東京奧運跳高項目奪下金牌，當時他和卡達選手巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）都跳出2公尺37的成績，但進行加跳後兩人都失敗，當時大會詢問要不要比下去，而巴爾希姆表示，「可以有兩面金牌嗎？」最終大會同意，成為奧運田徑百年歷史中，首次並列金牌的結果。