AI球拍能矯正桌球揮擊動作！虎尾科大團隊贏得旺宏金矽獎70萬獎金

▲虎尾科大開發AI智能桌球拍，包辦旺宏金矽獎應用組金獎與新秀獎兩大獎項，成為最大贏家。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

旺宏金矽獎今（27日）舉行第24屆頒獎典禮。虎尾科技大學團隊研發「AI智能互動桌球拍」，蒐集數十位桌球選手揮拍數據，並透過深度機器學習，讓初學者可透過揮拍矯正自己的姿勢，達到更好的運動效果，初次參賽就包辦「新手獎」與「應用組金獎」，拿到50萬獎金，加上指導教授也拿到20萬獎金，成為今天會場最大贏家與焦點。

今年邁入第24屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」，為全國規模最大、歷史最悠久、獎金最高的半導體領域學生競賽，今年共有36所大專院校、272支隊伍報名，共計近千位師生參與，今天下午舉行頒獎典禮。

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旺宏教育基金會表示，AI成為近年全球最新科技趨勢關注議題，旺宏金矽獎預見研究發展趨勢，早在2019年新增「AI」競賽項目，至今已超過250件作品參賽，更有4件作品已進行商品化開發，為台灣培育超過700位優秀的AI人才。今年入圍評審團大獎作品中，超過三分之一屬於AI類別，應用組更是達五成作品導入AI技術。

▲旺宏金矽獎今天頒獎。今年共有36所大專院校、272支隊伍報名。（圖／旺宏基金會提供）

旺宏金矽獎分為設計組與應用組。應用組最大獎鑽石大賞從缺，金獎則由虎尾科技大學團隊作品「AI智能互動桌球拍」，與南台科技大學「居家腹膜透析智能助理」並列，兩支隊伍各可獲得30萬獎金，但虎科大還包辦新秀獎與20萬獎金，加上指導教授各可獲得10萬獎金，師生包辦70萬獎金，成為今天最大贏家。

獲得金獎「AI智能互動桌球拍」，團隊成員為張凱芃、呂柏衡及林芸伊，來自該校資工系與應用外語系。隊長張凱芃表示，因為平常會打桌球，加上教授也有接國科會的桌球相關研究計畫，於是從大二下學期開始，投入這項研究，耗時約2年，終於完成這件作品，也已經獲得專利授權。

張凱芃指出，一開始遇到最大考驗是需要選手資料建立資料庫，還好透過校長與教授幫忙，和台體大與虎科大的桌球選手合作，蒐集數十名桌球選手的揮拍數據，並透過深度機器學習，讓桌球拍具有智能化功能，初學者可透過揮拍矯正自己姿勢，包括正反手的擊球、切球與拉球，達到更好的運動效果。

對於能同時包辦新秀獎與應用組金獎，張凱芃受訪時坦言好興奮，上台領獎時手一直抖。他說，當初覺得能入圍應用組並到現場就很高興，沒想到竟然獲得兩個獎項，拿到獎金先跟實驗室的學長姐與學弟妹一起吃飯，剩下暫時沒想到。

▲▼虎尾科大張凱芃（右）、林芸伊（左）等人共同開發AI智能桌球拍，包辦旺宏金矽獎應用組金獎與新秀獎兩大獎項。（圖／記者許敏溶攝）

教育部次長葉丙成在致詞時指出，過去教育體系，總是教導學生要學以致用，但他更鼓勵同學要「用以致學」，學習將理論應用到實際生活上，旺宏金矽獎連續舉辦了24年，鼓勵學生培養實作經驗，是提供學生「用以致學」最好的舞台。

旺宏教育基金會董事長吳敏求說，非常感謝吳誠文主委獲延攬入閣前，20多年來帶領金矽獎打造與時俱進的競賽方案，成為激勵臺灣學界半導體前瞻創新研究的最佳平台；近年來AI人才的培育愈加受到重視，旺宏金矽獎從2019年即首設AI競賽類別， 2020年，旺宏更以每年1億、連續10年捐贈成功大學創設「敏求智慧運算學院」，推動AI創新應用及跨域人才培育，協助臺灣培育出更多跨領域的AI人才。