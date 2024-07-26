輔大宿舍電價翻倍「漲至每度6元」　校方曝原因：已凍漲16年

▲輔大證實調漲宿舍電價為每度6元，並強調之前已經凍漲16年。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

台電從4月1日起電價全面調漲，儘管學校等單位凍漲，但仍有私立大專校院學生宿舍調漲，其中輔大更從原本一度電3元，翻倍增加到6元。輔大今（26日）回應，宿舍電費每度3元已經16年未調漲，加上現在從學生收取電費已不敷支付應繳電費，故調漲為每度6元，為體恤家長經濟負擔，這次調漲後，5年內電費都凍漲。

台電從4月1日起全面調漲電價，依據用電狀況進行不同程度漲價，電價平均調漲約11%。儘管學校等單位凍漲，但仍有部分私立大專校院因為不堪負荷，悄悄調漲電費。

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其中位於新北的輔仁大學，日前在校務會議上通過調漲宿舍電費，每一度從原先3元，翻倍調漲到6元，並從本月初開始實施。

對於電價大漲一倍，輔大指出，宿舍冷氣電費收費為每度 3 元，從96學年起執行至今已經16年沒有調漲；另外宜聖學苑寢室內電費收費為每度4元，也是從108學年度起時實施至今也都沒調漲。學校向住宿生收取的電費其實已不敷支付應繳電費與相關設備費用

輔大補充說明，根據112年全校夏日用電統計，支付台電每度平均費用為3.74元，上述費用尙不包括全校電力系統及空調相關設備，像是例如冷氣、電錶、安全用電設施等建置汰換、修繕及保養等費用。所以經過行政會議決議，全校宿舍電費同步調漲為一度6元，而校方為了體恤家長經濟負擔，在這次調漲後，5年都凍漲電費。

外界好奇其他學校也會調漲，台大則表示，政府雖然補助大學電價，但僅有補助教學單位，不包含學生宿舍用電。儘管如此，校方暫時沒有調漲學生宿舍電價的計畫。