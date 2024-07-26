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大陸 大陸焦點 特派現場

陸汽車報廢補貼加倍至8萬元　有望扭轉下半年車市壓力

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸為了鼓勵民眾換車、增加消費，將汽車報廢補貼額從最高1萬元人民幣（約4.25萬元新台幣）提升至最高2萬元（約8.5萬元新台幣）。大陸乘聯會認為，此舉將推動換購需求的加速釋放，有利於車市扭轉下半年負增長的壓力。

大陸國家發展改革委、財政部25日印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，其中提到，消費者報廢「國三」及以下排放標準燃油車或2018年4月30日前註冊登記的新能源車，並購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源車或2.0升及以下排量燃油車，補貼標準提高至購買新能源車補2萬元、購買2.0升及以下排量燃油車補1.5萬元。

乘聯會秘書長崔東樹表示，可享受政策補貼的國三及以下排放標準燃油乘用車是指在2011年6月30日前註冊登記的汽油乘用車，保有量約為1583萬輛，在汽車總保有量中佔比為6%。

▲北京街頭,車流。（圖／CFP）

崔東樹說，2018年4月30日前的新能源車車齡也有6年以上，應該有200萬輛的規模。

乘聯會認為，從終端看，若私車報廢更新補貼能翻倍，則各環節的積極性會更好地調動，報廢更新政策必然推動換購需求的加速釋放，有利於車市扭轉下半年負增長的壓力。

乘聯會也提到，近期報廢更新政策效果逐步體現，終端反饋的日均報廢申請量持續增長，7月1至21日，乘用車市場零售93.4萬輛，同比去年同期增長1%，呈現出「淡季不淡」的狀態。

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