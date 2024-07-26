北捷支持花蓮產業振興！「八一原住民族週」中山站體驗原民風情

▲北捷會員加入原民好友現場贈50點捷運點數 1點折抵1元現場消費。（圖／台北捷運公司提供）

生活中心／綜合報導

台北捷運與台北市政府原住民族事務委員會攜手舉辦的「八一原住民族週-SALAMA!都會遊祭」，將於7月27日、28日下午2時在心中山線形公園熱鬧登場。活動將原住民部落的文化元素帶入都會區，讓大眾有機會體驗到原住民的特色美食、文創工藝、傳統服飾及農特產品。活動現場將有約60個攤位，並特別邀請花蓮原住民攤商參與，以支持花蓮產業的振興。

「八一原住民族週-SALAMA!都會遊祭」以原遊祭的概念，將部落文化搬進心中山商圈，包括特色美食、文創工藝、傳統服飾及農特產品約60個攤位；為支持花蓮產業振興，本次市集活動也邀請花蓮原民攤商參與，歡迎大家一起來體驗。 27日下午，臺北市政府原住民族事務委員會與實踐大學服裝設計系團隊，將同推出「潮原民！官學合作服裝走秀」，展現原民意象與當代設計融合的服裝設計；活動現場也提供16族原住民傳統族服、傳統技藝、互動遊戲及DIY手作供民眾體驗，讓大家在都市走進部落，傳承原住民族獨特且智慧的生態哲學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動現場更推出會員好康，贈送臺北捷運點數折抵現金，捷運點數主要是臺北捷運公司，為了讓旅客享有更多優惠、擴大會員服務範疇所推出的自有點數，會員取得點數後，可透過「台北捷運Go」App上的捷運點數平臺系統使用捷運點至特約商店消費或是參與行銷活動，會員點數明細、交易紀錄及使用辦法，均可至「台北捷運Go」App點選右下角「我的帳戶」查詢；亦可至台北捷運公司官網公告資訊詳閱會員點數使用辦法。