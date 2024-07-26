颱風淹水「苦中作樂游泳」　醫師狂喊母湯：等於舔馬桶耶

▲凱米颱風來襲，高雄雨勢驚人，民眾游泳苦中作樂。（圖／翻攝爆料公社二社、 IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

凱米颱風夾帶狂風豪雨，全台多處傳出淹水災情，不少民眾苦中作樂拍下「游泳」畫面。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇不禁直言「#颱風 淹水區，不要隨便去游泳」，若感染鉤端螺旋體，導致黃疸就來不及了。

姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」表示，看到新聞畫面有人游得很開心時，他忍不住表示，「你平常會覺得街區或下水溝偶有老鼠的糞尿，很噁心吧？其他生物的足跡和受污染的土壤也是」，那些髒汙在淹水時都會變「放大版」，「鉤端螺旋體的感染，一開始都是不明發燒，到了黃疸可能就來不及了。」

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他也在留言區進一步表示，「我沒拍到游泳畫面，但是這真的母湯啦！你一旦喝到了水或嗆到，等於舔地上、舔下水道、舔馬桶耶！」另外，他建議居民等救生浮艇送，非得要下水的話，腿上最好不要有傷口。

貼文引發共鳴，「水髒就算了，還不知道水中有什麼」、「屎尿污水都有吧？還不知道會不會電到」、「你把我心裡的話說出來了」、「那些人在髒水裡游得超開心 我看的膽戰心驚。」還有女網友表示，先生這個月初才因在山溪玩水，被不明生物咬到，結果血液被感染，「好不容易才救回一命，千萬不要小看這件事。」