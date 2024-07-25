墨西哥酒廠爆炸！鍋爐飛上天「66萬升龍舌蘭流入河」　已致6死3傷

▲墨西哥一家龍舌蘭酒廠發生爆炸，造成6死3傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥一家金快活龍舌蘭酒（Jose Cuervo tequila）酒廠23日發生鍋爐罐爆炸，造成6名工人死亡，3人受傷。當地民防部門表示，這場大爆炸導致當地有大量龍舌蘭酒溢出，對附近環境造成嚴重影響。

據《每日郵報》報導，這起酒廠爆炸事件發生於當地23日下午4時30分。據悉，事發時工人正在焊接鍋爐的水箱，不料卻意外引發爆炸。從監視器畫面可見，酒廠爆炸時，一個鍋爐在一聲巨響中被衝擊力甩到高空，下秒畫面炸出一團橘紅色的巨大火球，爆炸的威力也讓鍋爐直接被噴飛到工廠附近空地。

雖然這場爆炸並未導致附近遊客和當地居民受傷，但酒廠卻在爆炸中受到嚴重破壞，另外廠內3個容器也各溢出了21.9萬公升的龍舌蘭酒，導致部分酒精流入附近河流，恐對環境造成污染。

報導稱，相關酒廠在24日上午發生了第2次爆炸，所幸未造成人員傷亡。消防員在火勢蔓延到達第2個裝有20萬公升龍舌蘭酒的容器前成功撲滅火焰。市長馬加倫斯（Alfonso Magalllanes）表示，當地的幾家龍舌蘭酒廠目前已暫停服務以確保安全。