颱風假「哪個職業」最可憐？一票人點名「1工作」：風雨無阻

▲強颱凱米襲台。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

今（24）日全台放颱風假，只有金門縣正常上班上課，不過雖說有颱風假，卻不是所有人都能放假，服務業或是媒體、醫院等行業人員還是要堅守崗位。就有網友稱自己是「颱風假最可憐的職業」，引來一票苦主討論取暖。

原PO在Dcard以「颱風假最可憐的職業」為題發文，「颱風假沒我的事，還是得摸摸鼻子上班，想問可憐人還有誰，Ktv、餐廳。」

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貼文曝光後，網友紛紛留言「百貨公司，已經看到某地區的KTV被訂完包廂了」、「領最低時薪的超商」、「辛苦的是台電要搶修的員工啊」、「百貨業，還要早起等通知到底要不要上班⋯」、「記者，還要跑外面出門採訪」、「應該有我們警察吧，休假要被抓回來連上4天可能要變8天了」。

也有機場人員說，「機場的工作因為不會全部停飛，就算零也是要半夜起床去輪班發呆，悲劇」，警察表示，「應該有我們吧，休假要被抓回來，連上4天可能要變8天了」也有超市員工說，「雖然颱風天是雙倍薪水啦，我上得蠻開心的，但可以不要問我說颱風天你們還有營業喔？那你颱風天為什麼還要跑出來買東西呢」。

其中最多人認為，醫療院所的工作人員是颱風假最可憐的職業，「醫院」、「醫師、護理師、藥師跟很多醫療人員，都是需要風雨無阻的，因為還有住院、急診病人…很多醫院門診也不會停，每次中部颱風假，醫院都大爆滿」、「月子中心，但不會覺得可憐啦，畢竟總不能空城吧～這樣誰來照顧寶寶跟媽媽～而且風雨太大也可以住在公司，所以還好」、「醫院裡面的廚房…沒去樓上的住院病人就不用吃飯了」。

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