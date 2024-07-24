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狂飆100天！小米SU7銷量破10萬輛　雷軍：仍面臨巨大虧損

▲小米SU7霞光紫為消費者最受歡迎的車款之一。（圖／CFP）

▲小米SU7霞光紫為消費者最受歡迎的車款之一。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

小米首款電動SUV車型SU7自上市以來的100天內，銷量突破10萬輛，創下了令人矚目的成績。小米創辦人雷軍卻坦言，儘管銷量喜人，但小米汽車項目仍面臨巨大虧損。一位汽車市場的分析師指出，儘管小米汽車計畫面臨虧損，但黃牛卻從中獲利豐富。

▲小米SU7。（圖／CFP）

▲小米SU7。（圖／CFP）

據《金融界》報導，雷軍在19日的《雷軍問網友》第三彈中，回答網友提問時表示，「在電動車領域，尤其是自主品牌，投入非常巨大，小米汽車剛起步，需要不斷的磨礪和發展，投入是必然的。」

報導指出，這番話道出了新能源汽車行業的普遍現狀。作為一個技術密集產業，電動車的研發、生產和銷售都需要巨額資金支持，尤其是對於小米這樣的新進入者，前期投入更是驚人。

▲小米創辦人雷軍。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲小米創辦人雷軍。（圖／記者蔡儀潔攝）

一位汽車產業分析師指出，「電動車市場競爭激烈，成本高企，首批投入市場的產品往往面臨巨額虧損，小米SU7的成功銷售僅僅是一個階段性勝利，要想真正實現盈利還需要更多措施，雷軍和小米團隊也需要在技術研發、供應鏈管理和銷售管道等多個方面持續發力，才能最終獲利。」

另一位分析師表示，「黃牛搶購行為的出現是供需不平衡和市場炒作的表現，小米汽車可以透過加強供應鏈管理和合理定價等方式，避免黃牛炒作現象的出現，保護消費者利益，這一現象也反映了市場供需的嚴重失衡。」

報導指出，黃牛現象的出現，一方面說明了小米SU7的市場熱度，另一方面也暴露出小米在供應鏈管理和定價策略上的不足，如何在確保產品品質的同時，快速提升產能，滿足市場需求，是雷軍和小米團隊需解決的問題，此外，合理的定價策略也能在某種程度上抑制黃牛炒作，並保護真正的消費者權益。

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