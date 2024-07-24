　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

賣場湧人潮「葉菜類、肉品搶翻」　業者：今天備貨量增5倍

▲▼凱米颱風逐漸接近，民眾全聯準備防颱物資，泡麵、生鮮、冷凍水餃、麵包搶購，結帳櫃台大排長龍，麵包店貨架清空 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲凱米颱風來襲，民眾搶購物資，不少賣場貨架被清空 。（圖／記者鄭遠龍攝）

文／中央社

颱風凱米直撲台灣，各家賣場昨天晚上就湧現採買人潮，甚至傳出貨架被掃貨一空。家樂福、全聯、大潤發、美廉社今天皆表示，持續補貨中，蔬菜備貨量是平常1至5倍。

家樂福表示，昨天傍晚因民眾搶購，晚間無進貨排程，貨架暫時缺貨；今天早上已陸續補貨，包含葉菜類、肉品、雞蛋等商品，蔬菜備貨量更是平常的5倍。

全聯表示，昨天晚間部分店舖因民眾搶購商品，出現貨架搶購一空的情況，不過今天物流持續運作，仍會不斷補貨；小時達則配合政府停班規定，今天無法提供外送服務。而為確保安全，各分店會機動調整營業時間。

▲▼民眾颱風天到家樂福賣場採買。（圖／記者許凱彰攝）

▲許多民眾颱風天湧入大賣場採買。（圖／記者許凱彰攝）

另外，因應凱米颱風，全聯蔬果增加1倍備貨量，也推出多款優惠，方便民眾準備物資。大潤發方面，生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍備貨量，也針對防颱夜必備的熱門乾貨商品推出優惠；防颱必備的電池、雨衣、手電筒等品項也都備足貨量。

美廉社指出，昨晚風雨漸大，北部門市出現民眾大量採購民生物資排隊的情形，備貨量平均提高5倍以上，人潮多了3至5成，其中大瓶水及桶裝水更是提高10倍的備貨量。熱銷商品有蛋類、鮮奶類、葉菜類、泡麵等。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
汐止颱風天「撿到2歲女童」急尋家長！　網喊太誇張
快訊／空中狂繞圈82分鐘！　班機挑戰4次驚險降落高雄
快訊／新北某里長「遭怪手重壓頸部」　無生命跡象
審計新村「地標12米榕樹」倒了！　2車慘被壓
也是凱米！「18年前同一天」登陸台灣　網驚：陰魂不散
快訊／全台22縣市「明中午前」達停班課標準　最新預報曝
快訊／跟媽說要出門！　汐止男5分鐘後墜樓亡
快訊／文湖線16：15停駛！　末班車已發
凱米離宜花剩50公里！　粉專：持續猛烈雨勢正要開始
賣場驚見「台人最團結」一幕　萬人笑：暴動歡呼

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

賣場湧人潮「葉菜類、肉品搶翻」　業者：今天備貨量增5倍

美廉社北部門市提早打烊！颱風泡麵「統一肉燥麵、來一客」促銷

珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

夏天吃的麻辣鍋！台南「麻辣天后炒香鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁「1人開鍋」過癮開吃

到日本用全支付回饋25%！匯率顯示超貼心　台人消費每周成長30%

環保集點第100萬會員誕生！東森購物網響應淨零綠生活成效斐然

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣OSN撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

觀賽必吃！必勝客超狂「五環芝心圈、金牌比薩」限量開賣了

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃！香草烤半雞、雞肉起司塔都有

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

安芝儇、趙娟週跳疾風街道　各站一三壘側應援神同步！

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

賣場湧人潮「葉菜類、肉品搶翻」　業者：今天備貨量增5倍

美廉社北部門市提早打烊！颱風泡麵「統一肉燥麵、來一客」促銷

珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

夏天吃的麻辣鍋！台南「麻辣天后炒香鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁「1人開鍋」過癮開吃

到日本用全支付回饋25%！匯率顯示超貼心　台人消費每周成長30%

環保集點第100萬會員誕生！東森購物網響應淨零綠生活成效斐然

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣OSN撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

觀賽必吃！必勝客超狂「五環芝心圈、金牌比薩」限量開賣了

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃！香草烤半雞、雞肉起司塔都有

台東縣長饒慶鈴視察災害應變中心　指示全力做好防災準備

南投三合院民宅神明廳失火　濃煙狂竄！女屋主臉部灼傷送醫

陳耀訓不給改單！颱風天「大票客人排隊取貨」　客服1句網炸鍋了

韓網熱門／700人熱議！後悔當偶像的追星族　回首才發現苦痛佔95％

網友「洗版」求放假　陳揮文怒：我當總統就取消颱風假

《全員請上車》開播7個月驚傳收攤！　電視台認了：目前暫停錄影

快訊／台鐵和仁路段電車線倒塌　土石流淹軌道

政策打房3年半全破功　專家揭房價越打越高真相

快訊 ／雨勢變大！中橫便道土石崩落+雨瀑　今明封閉取消放行

凱米來襲又有地震！16:29花蓮秀林規模3.1　「2縣市有感」

開櫃子～好奇貓搶看熱鬧　跳躍瞬間奴才開門：咚！

消費熱門新聞

麥當勞珍珠奶茶冰炫風口感曝光

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

美廉社提早打烊！泡麵促銷優惠

拿坡里披薩、炸雞下殺199元爽吃2周

美國No.1磷蝦油「單瓶現折210」優惠超殺！

賣場湧人潮「葉菜類、肉品搶翻」　業者：今天備貨量增5倍

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

全支付進軍日本回饋25%！匯率顯示超貼心

全台唯一「躲颱風超商」啟動撤離　萊爾富三重美堤店下午撤出堤防

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

夏天吃的「麻辣鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁！

麥當勞夢「珍奶冰炫風」今天上市！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓命危搶救中

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

即／確定了！台中市宣布明天停班課

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

金門直接宣布「明日停班停課」　7縣市今晚可知答案

快訊／全台22縣市「明天中午前」都達停班課標準　最新風雨預報曝

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面