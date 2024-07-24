颱風凱米影響　福建25日全部高鐵停運

▲颱風凱米。（圖／翻攝自大陸中央氣象台）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中央氣象台預估，颱風「凱米」將於25日下午至夜間在福建省福鼎到晉江一帶沿海登陸。受此影響，福建54條客渡運航線停航，3條小三通客運航線停開。另外，福建鐵路沿線將有大到暴雨，部分區段將出現特大暴雨，福建省內7月25日全部旅客列車和7月26日部分旅客列車停運。

為確保鐵路運輸安全，中國鐵路南昌局集團有限公司（以下簡稱南鐵）於23日、24日先後啟動管內甬廣、合福高鐵，杭深、昌福、福平、龍漳、衢寧、建化、鷹廈、峰福等鐵路線路區段防洪防颱風應急響應，計劃停運福建省內7月25日全部旅客列車和7月26日部分旅客列車。

另外，為了確保遊客安全，福建省多地景區關閉。日前，福建省文化和旅遊廳發布防範颱風風險提示，提醒廣大遊客朋友，請密切關注旅遊目的地天氣狀況，增強風險防範意識，謹慎前往受大風、暴雨等極端天氣影響，以及地質災害風險較高地區旅遊，旅途中注意規避和防範出行可能存在的安全風險。

福州市文化和旅遊局透露，截至7月24日9時30分，福州全市已關閉景區10家，分別是羅源灣海洋世界、羅源佘山水景區、馬尾紅鱘公社、龍鼓度假村、東壁島旅遊度假區、春倫茉莉花文化創意產業園、中國壽山石館、貴安溫泉景區、商務印書館福州分館、旗山森林人家度假村。

此外，福建其他地市景區也發布了臨時閉園通知，其中湄洲媽祖祖廟、天妃故里遺址公園、媽祖影視城景區將於7月24日起暫時閉園，九鯉湖風景區(含麥斜岩景區）將於2024年7月24日中午12:00起暫時關閉，恢復開放時間另行通知。而原定於每日6:36在祖廟南軸線天後殿舉行的「晨拜媽祖·誦經祈福」儀式自7月25日起暫停，預計7月28日起恢復正常。

而平潭的68海里景區、仙人井景區、將軍山景區、台灣小鎮、龍王頭海洋公園、石牌洋景區、壇南灣景區、南寨山景區、長江澳景區、星球喚想·藍眼淚、嵐起奇境夜等景區已於2024年7月23日18時起閉園。鼓嶺旅遊度假區、鼓山旅遊景區於2024年7月24日15:00起臨時關閉。

據中國中央氣象台24日上午10時颱風預警通報，凱米將於24日晚在台灣中北部沿海登陸，之後穿過台灣，於25日下午至夜間在福建省福鼎到晉江一帶沿海登陸，接著深入內陸北上，強度逐漸減弱。