騎士遭警連開25罰單　「曬照喊冤」反曝亮點被網轟：是不是少說一段

▲騎士遭警連續開25張罰單，上網曬照片喊冤反漏餡，遭網友轟翻。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者趙蔡州／綜合報導

有一名男網友在臉書指控，他14日凌晨因為手機在騎車噴飛，情急之下在路上闖了紅燈，後來到超商打公共電話時，遭警方攔下並開出25張罰單，接著還將他帶回派出所扣留半天，貼文一出卻慘遭網友大逆風狂罵，還有人發現他是違規又逃逸才被開罰，直呼「拒檢肇逃就說啊，講什麼手機噴掉這種爛藉口」。

原PO在臉書「爆料公社二社」表示，他14日凌晨因為手機噴掉了，為了找手機闖紅燈，沿路也騎比較快，後來停到附近超商打公共電話時，被員警攔下並指控他闖紅燈、危險駕駛等，不到10分鐘開了25張罰單，接著還把他帶回派出所扣留半天，威脅恐嚇讓他認罪，最後還付上一疊罰單照片作證。

貼文一出慘遭網友大逆風狂罵，還有人發現「原PO是違規又逃逸」才被開罰，直呼「小朋友罰單要遮好喔，你最後一張逃逸已經露餡了喔」、「你是不是少說了一段，警察攔你追你，你都沒有看到、沒有聽到」、「拒檢肇逃就說嘛，什麼手機噴掉這種藉口」、「卡一個，等警方密錄器」。

桃園警方事後也公開行車紀錄器，並表示當事人（原PO）因為闖紅燈及遮牌，巡邏員警發現後立刻鳴笛追了上去，但當事人拒不配合且加速逃逸，沿途做出各種如闖紅燈、違規跨越雙黃線、逆向行駛等違規，後來在超商發現當事人，才立刻上前攔檢開罰，帶回派出所偵訊後，依公共危險罪移送檢方偵辦。