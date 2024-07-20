　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士遭警連開25罰單　「曬照喊冤」反曝亮點被網轟：是不是少說一段

▲▼遭警連續開25張罰單上網喊冤　男子PO罰單照片「漏餡了」。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲騎士遭警連續開25張罰單，上網曬照片喊冤反漏餡，遭網友轟翻。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者趙蔡州／綜合報導

有一名男網友在臉書指控，他14日凌晨因為手機在騎車噴飛，情急之下在路上闖了紅燈，後來到超商打公共電話時，遭警方攔下並開出25張罰單，接著還將他帶回派出所扣留半天，貼文一出卻慘遭網友大逆風狂罵，還有人發現他是違規又逃逸才被開罰，直呼「拒檢肇逃就說啊，講什麼手機噴掉這種爛藉口」。

原PO在臉書「爆料公社二社」表示，他14日凌晨因為手機噴掉了，為了找手機闖紅燈，沿路也騎比較快，後來停到附近超商打公共電話時，被員警攔下並指控他闖紅燈、危險駕駛等，不到10分鐘開了25張罰單，接著還把他帶回派出所扣留半天，威脅恐嚇讓他認罪，最後還付上一疊罰單照片作證。

貼文一出慘遭網友大逆風狂罵，還有人發現「原PO是違規又逃逸」才被開罰，直呼「小朋友罰單要遮好喔，你最後一張逃逸已經露餡了喔」、「你是不是少說了一段，警察攔你追你，你都沒有看到、沒有聽到」、「拒檢肇逃就說嘛，什麼手機噴掉這種藉口」、「卡一個，等警方密錄器」。

桃園警方事後也公開行車紀錄器，並表示當事人（原PO）因為闖紅燈及遮牌，巡邏員警發現後立刻鳴笛追了上去，但當事人拒不配合且加速逃逸，沿途做出各種如闖紅燈、違規跨越雙黃線、逆向行駛等違規，後來在超商發現當事人，才立刻上前攔檢開罰，帶回派出所偵訊後，依公共危險罪移送檢方偵辦。

ET快訊
YTR型男機長陷性侵風波！「2度失婚」曝17年機師生涯很痛苦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士遭警連開25罰單　「曬照喊冤」反曝亮點被網轟：是不是少說一段

送修勞力士「遭拿去抵債」！鐘表行偷27支名表　剛被判刑又挨告

獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

受刑人睡覺遭猥褻！深夜驚醒「被窩多一隻手」　室友盯他帥臉自慰

台智光董座之子「趁老爸做筆錄賣股票」！李嘉豪1000萬交保畫面曝

快訊／台東對撞車禍3人送醫　「小貨車翻覆」駕駛受困

涉創意私房偷拍高中女！補習班負責人遭聲押獲請回　1天後墜樓亡　

炒股海削12.5億！鄭文逸「鼻塞衛生紙」被捕　提審突喊卡入獄了

快訊／板橋華江橋「男子墜橋」！搭小黃找友突下車　消防搜救中

陳重文求200萬交保被打臉！涉「4大罪狀」貪321萬　續押理由曝

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

騎士遭警連開25罰單　「曬照喊冤」反曝亮點被網轟：是不是少說一段

送修勞力士「遭拿去抵債」！鐘表行偷27支名表　剛被判刑又挨告

獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

受刑人睡覺遭猥褻！深夜驚醒「被窩多一隻手」　室友盯他帥臉自慰

台智光董座之子「趁老爸做筆錄賣股票」！李嘉豪1000萬交保畫面曝

快訊／台東對撞車禍3人送醫　「小貨車翻覆」駕駛受困

涉創意私房偷拍高中女！補習班負責人遭聲押獲請回　1天後墜樓亡　

炒股海削12.5億！鄭文逸「鼻塞衛生紙」被捕　提審突喊卡入獄了

快訊／板橋華江橋「男子墜橋」！搭小黃找友突下車　消防搜救中

陳重文求200萬交保被打臉！涉「4大罪狀」貪321萬　續押理由曝

騎士遭警連開25罰單　「曬照喊冤」反曝亮點被網轟：是不是少說一段

蔡瑞雪爆分手富二代「最高學歷北一女」遭酸　她笑回37字

微軟全球當機「IT史上最慘」　資安專家：Y2K這次真的發生了

送修勞力士「遭拿去抵債」！鐘表行偷27支名表　剛被判刑又挨告

微軟當機全球「1390航班取消」　桃機8公司、台大醫院也爆災情

4所大學永遠下課了！　教育部：7月底退場「近千學生要轉校」

賓士與星巴克合作「門市設置100座電動車快充站」喝杯咖啡就滿電

孟加拉學生全國性示威「衝突升級」！死亡總數增至50人

婚後「老婆聯合父母」砸爛整屋模型　他心死目睹過程PO網

交往高富帥「撿到寶→扁到飽」！妹子崩潰勸世　恐怖情人5特徵曝

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

社會熱門新聞

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

信義區頭骨！他曾報母失蹤　到場確認遺物

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

黑衣男到案了！噴漆2托嬰中心喊：不後悔

受刑人睡覺遭猥褻！驚醒被窩多一隻手

即／北市信義區工人整地…「一顆頭顱」突滾出！

即／中和某補習班負責人「涉創意私房案」！　今墜樓身亡

即／遭前女友控性侵！YTR機長回應了：絕對沒有

跑路還開「橘色藍寶堅尼」高雄角頭被逮

酒店妹「澎湖15天」賺8萬多　內行揭秘辛：3棟樓被攻陷

更多熱門

相關新聞

18縣市高溫警示　3地亮紅燈飆38度

18縣市高溫警示　3地亮紅燈飆38度

太平洋高壓影響，氣象署今(19日)上午11時32分對18縣市發布高溫燈號，僅基隆市和新竹市未在警戒範圍，其中新北市、台南市、屏東縣亮紅燈，有出現38度極端高溫機會。

轎車等紅燈「打瞌睡」　當場追撞女騎士

轎車等紅燈「打瞌睡」　當場追撞女騎士

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

屏東皮卡駕駛恍神出事了！追撞停等紅燈4車1傷

屏東皮卡駕駛恍神出事了！追撞停等紅燈4車1傷

屏東男路口對空氣狂揮拳　路人傻眼

屏東男路口對空氣狂揮拳　路人傻眼

關鍵字：

紅燈遮牌

讀者迴響

熱門新聞

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

24小時內恐有雙颱共舞！4天對台影響最劇烈

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

信義區頭骨！他曾報母失蹤　到場確認遺物

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

YTR型男機長「2度失婚」曝17年機師生涯很痛苦

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了！

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

台股3天慘摔逾千點　國發會劉鏡清曝「1喜訊」：下半年景氣看好

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆

「半導體大佬」病逝！享壽64歲　公司證實了

更多

最夯影音

更多

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面