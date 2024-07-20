貨車運將上國道「腳快伸出窗」…雙手捧手機猛滑！豪邁坐姿網看傻

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

有網友在社群平台PO出一段短片，只見國道上一輛藍色小貨車車速飛快，但駕駛的腳卻快要伸出車窗，且雙手還在滑手機，離譜駕駛行徑曝光後立即引起網友討論。警方調查後，確認發生時間是17日下午5時許，位於國道1號北向接近彰化交流道段，依法可處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。

▲國道小貨車危險駕駛，雙手都不在方向盤上。（圖／記者唐詠絮翻攝）

影片中，藍色小貨車行駛在國道外側車道，車速相當快，且車窗開開，左腳掛在一旁都快伸出車外，仔細一看，駕駛不只坐姿豪邁，就連雙手都沒握在方向盤上，一手拿著手機、另一隻手在螢幕上滑阿滑。超特殊的開車姿勢一經社群媒體曝光後立即引起撻伐，網友紛紛怒轟「不知道要害死誰」、「追撞事故幾乎都這種的」、「社會亂源！」

對此，警方經查詢，證實影片錄影時間為17日下午5時許，地點就在國道1號北項接近彰化段。警方說明，影片中駕駛行為，依據道路交通管理處罰條例第43條規定，汽車駕駛人駕駛以其他危險方式駕車，可處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰

但目前警方尚未接獲民眾檢舉，民眾對於違反該行為者，得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，警方將對違規時間、地點查證加以舉發。同時警方也呼籲，用路人切勿在國道上有危險駕駛行為，如查屬實，將依法移送法辦，絕不寬貸。