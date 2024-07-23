物種多樣性基因體發展學會成立　林岱樺：期待台灣在國際再次崛起

▲民進黨立委林岱樺。（圖／林岱樺辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

台灣物種多樣性基因體發展學會成立大會23日登場，民進黨立委林岱樺應邀出席並致詞。林岱樺在會中強調，台灣在生物多樣性及生物科技領域的潛力與戰略重要性，期待在學會的引領下，台灣的生物多樣性能在國際舞台上再次崛起，成為生物科技領域的標杆。

林岱樺指出，台灣在半導體、人工智慧等高科技產業中已取得領先地位，同時也是「水果王國」、「蝴蝶王國」及「花卉王國」等生物多樣性領域的典範。她表示，隨著基因定序技術的快速發展，基因資料的安全性問題日益受到關注。林岱樺呼籲政府及相關機構加強對物種基因資料的保護措施。

她進一步指出，基因定序對疾病預防和治療具有重要意義，更能提升公共健康水平。因此，政府應針對基因定序技術的研發、應用及教育推廣提供更全面的補助和支持，並加強相關政策及補助措施，以促進基因科技的健康發展。

林岱樺也提到，台灣鯛的鱗片可提取高純度膠原蛋白，並可用於生物眼角膜的基材；金線蓮則被證實具有治療肺結核及降血壓的藥用價值，這些突破皆是透過先進基因組研究與生物技術應用所獲得。

林岱樺認為，基因定序的未來充滿潛力，唯有在政府、企業及社會各界共同努力下，才能真正實現其應用價值，造福於每一位民眾。