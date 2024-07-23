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雪梨月台「怪風吹落」嬰兒車　澳父女遭列車輾壓雙亡

▲▼火車軌道。（圖／pixapy）

▲澳洲雪梨發生「嬰兒車落軌」事件，釀2死悲劇。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者陳香菱／綜合報導

澳洲雪梨21日發生一起雙胞胎嬰兒車落軌事件，一對夫妻在月台等車時，嬰兒車被強風吹落月台，急切的父親跳下搶救，卻只救出一名女兒，最終他與其中一名女童雙雙被列車輾斃。警方調查指出，當時父親疑似「放手數秒」，才導致嬰兒車落軌，詳細原因仍在釐清。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，事件發生在當地時間21日12點25分，一對夫妻推著載有2歲雙胞胎女兒的嬰兒車，進入卡爾頓車站（Carlton Railway Station）月台等車，就在列車即將進站時，嬰兒車疑似「被強風吹落」月台，父親立刻跳下軌道救愛女，最後只有一名女童平安獲救，另一名2歲女童和40歲父親當場被列車輾斃，釀成2死的悲劇。

事後，警方調閱車站監視器畫面發現，當時雙胞胎的母親拉著一個粉色行李箱，父親則一手滑手機，一手推著嬰兒車進入月台，父親疑似「放開嬰兒車數秒」，隨即一陣怪風吹來，把嬰兒車吹落月台。

父親目睹這一幕，救女心切的他，立刻跳下月台試圖救出雙胞胎女兒，一旁乘客也紛紛上前幫忙，正在進站的列車駕駛員看見情況後也緊急剎車，不幸的是列車沒有成功剎住，最後女嬰父親被列車輾壓身亡，其中一名女兒也未能倖免於難。

警方表示，初步調查顯示，嬰兒車落軌可能是由於父母一時疏忽造成的，詳細原因仍在調查釐清。

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