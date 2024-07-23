颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

▲凱米來勢洶洶。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風凱米進逼，周三、周四風雨最大！根據中央氣象署最新預報，各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率，基北北桃宜全達99%，也代表颱風假機率高。至於是否可能放颱風假，中央氣象署預報員張竣堯表示，只要7級風暴風半徑有涵蓋就有機會，但還是要看各縣市首長。

►各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率

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基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣：99%

新竹市、新竹縣、花蓮縣：97%

連江縣：96%

苗栗縣：95%

台中市：89%

彰化縣：86%

南投縣：85%

雲林縣：77%

嘉義市、綠島：69%

嘉義縣：64%

台東縣62%

澎湖縣、蘭嶼：52%

台南市：49%

金門縣：47%

屏東縣：46%

高雄市：41%

恆春：32%

▼各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）



至於是否可能放颱風假，張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，只要颱風7級風暴風半徑有涵蓋就有機會，但還是要看各縣市首長決定。

張竣堯指出，今天中午到傍晚都可能發布陸警，首波警戒區以宜花東為主，但仍得視颱風警報單；而颱風最接近時，7級風暴風半徑預報有到250公里，有機會壟罩各縣市，不過得看實際路徑而定，因目前模式還沒那麼收斂，路徑微小的變化對風雨差別就很大，還得再觀察。

張竣堯說，颱風目前往北北西前進，持續增強中，預估周三清晨由北北西，逐漸轉西北接近台灣，周三、周四中心最接近，是風雨最強的時間，也不排除登陸台灣，之後颱風往馬祖前進，並登陸中國。

▼最新颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／氣象署）