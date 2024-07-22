美女博士生控教授強吻摸胸！影片曝光憂遭封殺：只有死路一條

圖文／CTWANT

中國人民大學文學院在讀博士生王迪日前在微博發布視頻，實名舉報導師王貴元性騷擾，相關消息引發網友關注。王迪指控，王貴元於2022年5月21日對其性騷擾並強制猥褻，甚至要求她與自己發生性關係，她當場嚴詞拒絕，不料王男在後來2年多時間裡，多次利用權勢對她進行報復，還威脅不讓她畢業。

▲女博士王迪具名舉報遭到導師性騷擾、強制猥褻。（圖／翻攝自微博）

在舉報視頻中，王迪詳細描述了人大文學院原黨委書記兼副院長、博士班導師王貴元對她實施的性騷擾行為。女學生控訴，王貴元採用摟抱等不當手段，逼迫她就範，並明確提出想發生性關係。面對無理要求，王迪果斷拒絕，並進行堅決反抗，然而此做法未使對方收斂，反而引發了長達2年多的打擊報復和畢業威脅。

王迪強調，「兩年來，王教授步步進逼，委曲難求周全。此刻，我忍無可忍，退無可退，因此發聲。我要求依法依規懲治王貴元，並更換指導老師。以上舉報，均有錄音和聊天記錄作為證據，我願意承擔相應法律責任。」她也在留言串表示，「希望大家能轉發到身邊的微信群、qq群、各種群，假如擴散不開，我就只有死路一條了」。

▲王迪請網友幫忙分享擴散，否則「我就只有死路一條了」。（圖／翻攝自微博）

對此，中國人民大學發布聲明，校方關注到網上關於該校教師王貴元涉嫌師德失範行為的舉報信息後，高度重視，第一時間成立工作組，連夜開展調查核實，「我校嚴格堅持師德師風第一標準，對師德失範行為零容忍，堅決發現一起、查處一起，依規依紀依法、從嚴從快處理，決不姑息。學校將於近日公布調查處理結果。」

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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