快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

▲凱米颱風下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第3號颱風「凱米」今（22日）下午2時轉強升級為中度颱風，行進方向由北北西逐漸轉為西北方向，朝台灣北部近海移動，氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海上警報，不排除明天下午至入夜針對部分縣市發布陸上警報，路徑還可能調整，但侵台機率相當高。

氣象署官網顯示，下午2時「凱米」中心位置在北緯 18.2 度，東經 125.3 度，以每小時4公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級風平均暴風半徑120公里，10級風平均暴風半徑40公里。

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▲凱米颱風下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉宇其表示，明天颱風外圍環流影響，越晚雨勢越明顯，明天北部跟東半部開始降雨，周三到周四最接近台灣，在周三北部跟東半部尤其宜蘭、花蓮風雨明顯增強，中南部風雨也會變得明顯。周四西半部的雨勢跟風力相當大，南部跟澎湖可能有強風、豪雨出現。

劉宇其進一步指出，颱風持續增強，從目前路徑來看可能在宜蘭或東北角登陸，凱米相當接近西北颱路徑，因此迎風面西半部及東北部的風雨會相當大。

▲未來天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

