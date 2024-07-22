　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

▲▼凱米颱風下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第3號颱風「凱米」今（22日）下午2時轉強升級為中度颱風，行進方向由北北西逐漸轉為西北方向，朝台灣北部近海移動，氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海上警報，不排除明天下午至入夜針對部分縣市發布陸上警報，路徑還可能調整，但侵台機率相當高。

氣象署官網顯示，下午2時「凱米」中心位置在北緯 18.2 度，東經 125.3 度，以每小時4公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級風平均暴風半徑120公里，10級風平均暴風半徑40公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼凱米颱風下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉宇其表示，明天颱風外圍環流影響，越晚雨勢越明顯，明天北部跟東半部開始降雨，周三到周四最接近台灣，在周三北部跟東半部尤其宜蘭、花蓮風雨明顯增強，中南部風雨也會變得明顯。周四西半部的雨勢跟風力相當大，南部跟澎湖可能有強風、豪雨出現。

劉宇其進一步指出，颱風持續增強，從目前路徑來看可能在宜蘭或東北角登陸，凱米相當接近西北颱路徑，因此迎風面西半部及東北部的風雨會相當大。

▲▼未來天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／小吳、紀卜心發聯合聲明
快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐
女子忠孝東路墜樓亡！　死前曾打給老公
快訊／毛畯珅涉性侵6女童　改口只認猥褻再押2個月
救生育率　研擬「每胎每月補助3萬」
三峽飆40.1高溫「北部紫爆」　鄭明典曝原因
颱風凱米增強中！　北市水門最快明天「只出不進」
海溫適合颱風發展「凱米以巔峰型態侵台」　專家：全台風雨明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

499褲子「他拿1001元找零」　友看傻：誰能比他丟臉！全場狂+1

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

新北三峽飆40.1度高溫「北部紫爆」　鄭明典曝原因

給小費就能當大爺？　外送員：是鼓勵不是施捨

颱風「凱米」增強中！　北市水門最快明天「只出不進」

海溫適合颱風發展「凱米以巔峰型態侵台」　專家：全台風雨明顯

熱爆！高雄捷運月台「全面開冷氣」　電費估暴增6200萬

頭戴內褲、馬尾遮點！PTT驚見「變態蘿莉控板」　她心痛求高調　

數學奧林匹亞揭曉　雄中、建中包辦6面獎牌「國際排名11」

17歲時母親換心前猝逝！陳志金曝當醫師「為報仇」：心中滿滿恨意

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

499褲子「他拿1001元找零」　友看傻：誰能比他丟臉！全場狂+1

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

新北三峽飆40.1度高溫「北部紫爆」　鄭明典曝原因

給小費就能當大爺？　外送員：是鼓勵不是施捨

颱風「凱米」增強中！　北市水門最快明天「只出不進」

海溫適合颱風發展「凱米以巔峰型態侵台」　專家：全台風雨明顯

熱爆！高雄捷運月台「全面開冷氣」　電費估暴增6200萬

頭戴內褲、馬尾遮點！PTT驚見「變態蘿莉控板」　她心痛求高調　

數學奧林匹亞揭曉　雄中、建中包辦6面獎牌「國際排名11」

17歲時母親換心前猝逝！陳志金曝當醫師「為報仇」：心中滿滿恨意

住進高人氣森林遊樂區！開箱溪頭福華漢光樓全館唯一蜜月套房

499褲子「他拿1001元找零」　友看傻：誰能比他丟臉！全場狂+1

巨嬰撐不住！00940失守10元發行價　股民急喊：自救會回歸

租屋處冷氣不涼！他自費更換「退租卻帶不走」　結局曝光

閩南語考試改台灣國語　黃國昌酸：課本要不要改成「台灣國語文」？

密集恐懼視覺驚悚！觀眾看完《嘎啦》直接吐在影廳

高雄夢時代「動漫祭」14個角色齊聚　合影買周邊通通有

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

跟上詹皇、字母哥等世界巨星腳步　王冠閎成台灣代表：我只想贏

徐若瑄突接到老師電話！急奔學校「帶兒看醫生」：最害怕的事之一

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

行動電源充電有禁區！台電：有3件事別做

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

「沒提早10分鐘」算遲到　新人反擊1句！主管惦惦了

日估凱米登陸台灣　「強風驟雨加劇」暴風圈驚人

凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命

可不可女店員家賠7位數　網驚：家中有礦？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面