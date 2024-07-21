吳宗憲：「國會改革」若違憲國民黨戰到底　未來四年跟大法官拚了

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭針對「國會改革相關法案」做出暫時處分判決，國民黨大為不滿，批評司法自主獨立已死。對此，國民黨立委吳宗憲19日表示，最終如果違憲沒關係，大法官的判決拿來研究，依據大法官給出的問題，再次修訂法案，重新三讀。他強調，主軸就是「要有聽證調查權」，國民黨改到大法官無話可說為止，任期四年就耗費在這件事，全力跟大法官拚了，一定會戰到底。

司法院憲法法庭日前審理「國會改革相關法案」緊急處分，19日做出裁定，宣告針對部分法案做出暫時處分，凍結相關條文的效力。包含備受矚目的「總統國情報告」、「藐視國會罪」、「國會調查權」等部分，幾乎全都宣告凍結其效力，僅少部分仍有效力。

對此，吳宗憲於節目《一起Battle》表示，如果「國會改革法案」最終遭到大法官認定違憲，他自己的作法就是違憲沒關係，大法官的判決拿來看，研究一下違憲理由長怎麼樣，依據大法官給出的違憲理由、法案問題，再次修訂法案。

吳宗憲直言，反正大法官有勇氣宣告違憲，國民黨只能依據判決，修訂法案條文內容，最終的主軸依舊一樣，「就是要有聽證調查權」。國民黨努力將法案改到大法官無話可說為止，這四年就耗費在這件事，若是再次違憲，國民黨就再修訂再次三讀，全力跟大法官拚了。

最後，吳宗憲強調，反正任期有四年，國民黨一定會戰到底，大家一起努力拚2028政黨輪替。回顧2016年前，民進黨自己的主軸就是要「國會改革」、就是要聽證調查的權限，但為什麼現在卻不願意了？只因為擔心現在無法控制的立法院，有可能回過頭調查行政機關的弊案。

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