快訊／五楊高架晚間火燒車！濃煙狂竄「燒到剩骨架」

記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

國道一號五楊高架20日晚間發生火燒車，北向38.5K處林口段8點多有輛小客車起火燃燒，現場濃煙滾滾，火勢十分猛烈。消防人員獲報後不敢大意，立即趕往現場撲救，所幸並未造成傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

▲五楊高架火警。（圖／民眾提供）



警消調查，64歲陳姓男子20日晚間8點多駕駛小客車，行經上述路段時發現車輛有異樣，於是緊急將車輛停靠在路肩。沒想到才剛停下來，車輛就起火燃燒，現場濃煙滾滾，所幸陳男與乘客及時下車，並未造成傷亡。

▲▼五楊高架火警，整輛車燒到剩骨架。（圖／民眾提供）



國道公路警察局第一公路警察大隊獲報後不敢大意，立即通知119派消防車，並且前往現場管制。消防人員到場後灑水撲救，最後成功將火勢撲滅，不過車輛已燒到剩下骨架。至於詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。

國道警方對此呼籲，上路前應確實檢查車輛，避免因為機件損壞，造成任何行車危險，若發現車輛有異狀，應亮方向燈、注意後方來車，漸進式滑離車道、停靠在路肩等待救援。若無法離開車道，也要顯示危險警示燈，並在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員也要盡速下車，以面向來車的方向，退到護欄外或安全處等待救援，並且報警處理。