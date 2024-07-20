國3火燒車！烈焰黑煙狂冒...自小客燒剩半台　妙齡女及時逃生

▲管姓女子開車行經國道3號草屯路段時，發生火燒車，所幸及時逃生、毫髮無傷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

管姓女子今天上午開車行經國道3號草屯、中興路段時，突然發生火燒車，所幸管女提早發覺車身有異，立即將車子停於路肩及時逃生，幸運毫髮無傷，詳細事發經過及原因仍待國道警方進一步調查釐清。

國道第七大隊指出，9時39分接獲報案，指國道3號北向218.5公里發生自小客車火燒車，立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，到場時發現事故車輛停於路肩、熊熊烈火和黑煙不斷從前半車身竄起，直衝天際；火勢於10時許撲滅、後續交由南投縣消防局鑑識調查。

經過初步了解，駕駛為27歲的管姓女子，當時開著這台2013年出廠的自小客車行經該路段時，發現引擎燈亮，立即停於外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒，火煙一度影響外側車道及路肩行車視線，造成回堵約1公里，所幸無人受傷，國道警方也另派遣該局及高公局緩撞車前往現場後方警戒、疏導車流。

國道七隊呼籲，鴐駛人平時應做好車輛定期保養、上路前檢查車況；若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若無法滑離車道時，應開啟危險警告燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。