綠島媽祖海洋嘉年華　新港奉天宮火龍舞啟航儀式

▲▼ 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動記者會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台東縣綠島鄉公所9月6日至8日盛大舉辦2024「朝日迎曦、嶼神同行」媽祖海洋嘉年華系列活動，今年邀請新港奉天宮、綠島天后宮、台東天后宮、台南六甲恒安宮、西螺社口福天宮、西螺埔心福心宮、斗六石榴班長和宮的眾神尊齊聚綠島海巡「貺福」。19日在嘉義新港奉天宮廟前廣場舉辦啟航儀式，並分發500顆古早味魚粽與民眾結緣。

綠島鄉公所攜手新港奉天宮舉辦活動啟航記者會並邀請Coming True Fire Group即將成真火舞團以「火龍舞動‧貺福綠島」結合新港奉天宮廟宇特色呈現龍行綠島的啟航儀式，新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長葉孟龍及參與活動宮廟代表等人，現場還發送500顆綠島古早味魚粽。

▲綠島鄉公所鄉長謝賢裕 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動致詞 。（圖／記者翁伊森攝）

綠島鄉公所鄉長謝賢裕說，活動期間將舉辦一系列特色活動，包括「迎媽祖海洋貺福綠島、綠島小夜曲之夜、朝日迎曦嶼神同行海陸空媽祖迎日出、綠島海洋嘉年華祈福遶境、藝陣展演平安宴」等，將為參與者帶來深刻的宗教體驗。

▲新港奉天宮董事長何達煌活動致詞 。（圖／記者翁伊森攝）

謝賢裕說，綠島鄉公所今年度與新港奉天宮合作開發全台限量媽祖潛水海底明信片；在綠島的石朗潛水區水下11米有座全世界最深的海底郵筒，設立在非珊瑚礁群中，吸引潛水客造訪綠島。歡迎全國媽祖信眾及遊客9月6日至8日到綠島感受海洋女神的庇佑。

▲現場火舞呈現火龍及台灣意象 。（圖／記者翁伊森攝）

▲現場火舞呈現火龍及台灣意象 。（圖／記者翁伊森攝）