　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

綠島媽祖海洋嘉年華　新港奉天宮火龍舞啟航儀式

▲▼ 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動記者會  。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台東縣綠島鄉公所9月6日至8日盛大舉辦2024「朝日迎曦、嶼神同行」媽祖海洋嘉年華系列活動，今年邀請新港奉天宮、綠島天后宮、台東天后宮、台南六甲恒安宮、西螺社口福天宮、西螺埔心福心宮、斗六石榴班長和宮的眾神尊齊聚綠島海巡「貺福」。19日在嘉義新港奉天宮廟前廣場舉辦啟航儀式，並分發500顆古早味魚粽與民眾結緣。

▲▼ 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動 。（圖／記者翁伊森攝）

綠島鄉公所攜手新港奉天宮舉辦活動啟航記者會並邀請Coming True Fire Group即將成真火舞團以「火龍舞動‧貺福綠島」結合新港奉天宮廟宇特色呈現龍行綠島的啟航儀式，新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長葉孟龍及參與活動宮廟代表等人，現場還發送500顆綠島古早味魚粽。

▲▼ 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲綠島鄉公所鄉長謝賢裕 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動致詞  。（圖／記者翁伊森攝）

綠島鄉公所鄉長謝賢裕說，活動期間將舉辦一系列特色活動，包括「迎媽祖海洋貺福綠島、綠島小夜曲之夜、朝日迎曦嶼神同行海陸空媽祖迎日出、綠島海洋嘉年華祈福遶境、藝陣展演平安宴」等，將為參與者帶來深刻的宗教體驗。

▲▼ 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲新港奉天宮董事長何達煌活動致詞 。（圖／記者翁伊森攝）

謝賢裕說，綠島鄉公所今年度與新港奉天宮合作開發全台限量媽祖潛水海底明信片；在綠島的石朗潛水區水下11米有座全世界最深的海底郵筒，設立在非珊瑚礁群中，吸引潛水客造訪綠島。歡迎全國媽祖信眾及遊客9月6日至8日到綠島感受海洋女神的庇佑。

▲▼ 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲現場火舞呈現火龍及台灣意象 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 2024綠島朝日迎曦‧嶼神同行海洋嘉年華活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲現場火舞呈現火龍及台灣意象 。（圖／記者翁伊森攝）

ET快訊
YTR型男機長陷性侵風波！「2度失婚」曝17年機師生涯很痛苦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老翁蘭潭水庫晨泳嚇壞路人　被強制拖上岸將吃萬元罰單

2024桃園蓮花季　7／20-21戶外音樂會+北觀音名荷大賞登場

嘉義縣警局局長交接　李權哲接新任局長

桃園「水保Fun電登山趣」　7／29起受理網路報名

綠島媽祖海洋嘉年華　新港奉天宮火龍舞啟航儀式

熱氣球光雕音樂會2萬人嗨爆鹿野　宇宙人壓軸讚「臺東好棒」

第10屆台日交流高峰會in台南　黃偉哲：府會攜手為國際城市外交盡心力

熱危害預防及缺氧危險作業安全示範　蘇俊賓盼與中央攜手保障勞安

中正大學創業培育基地　連6年獲教育部計劃補助與肯定

男子心臟不適痛到昏厥　嘉義民雄警緊急開道助送醫

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

台東死亡車禍 重機視角

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

老翁蘭潭水庫晨泳嚇壞路人　被強制拖上岸將吃萬元罰單

2024桃園蓮花季　7／20-21戶外音樂會+北觀音名荷大賞登場

嘉義縣警局局長交接　李權哲接新任局長

桃園「水保Fun電登山趣」　7／29起受理網路報名

綠島媽祖海洋嘉年華　新港奉天宮火龍舞啟航儀式

熱氣球光雕音樂會2萬人嗨爆鹿野　宇宙人壓軸讚「臺東好棒」

第10屆台日交流高峰會in台南　黃偉哲：府會攜手為國際城市外交盡心力

熱危害預防及缺氧危險作業安全示範　蘇俊賓盼與中央攜手保障勞安

中正大學創業培育基地　連6年獲教育部計劃補助與肯定

男子心臟不適痛到昏厥　嘉義民雄警緊急開道助送醫

賓士車牌遭偽造狂收罰單「報警1月沒下文」！網：非名人警察不理你

國際火線／美國希特勒來了？川普當選之明天過後

淡水煙火秀確認會辦！還有沙雕、河海音樂祭　三重整排紅繡球爆開

舊牙刷別丟　沾沙拉脫輕刷鍊帶錶清潔溜溜

面試剛錄取！員工突攔路喊「不要來」　妹子一聽內幕嚇壞

賓利徹底告別W12引擎「新旗艦房車改搭V8油電動力」馬力上看782匹

功夫巨星李小龍辭世逾半世紀　英年早逝留雋永「武道」

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

地方熱門新聞

來桃園平鎮玩義勇祭　吃客家菜還可抽獎

台南北門區三寮灣「三安宮」舉辦林府相公聖誕廟會

李啟維：重視原生物種活化自然生態

七彩腦髓舍利+233米金剛經　金門展出

南投警銀超商LINE平台5至6月協力阻詐逾2517萬

從工廠翻譯到講師　范氏伶貢獻多元文化價值

86歲老翁從嘉義到新社迷途百公里自摔

桃園組脫單助攻隊　8場未婚聯誼即起報名

南投市三和游泳池驚現露鳥俠猥褻男童

桃園首座新創加速器「桃園天際線」　啟動

嘉縣消防局長致意遇車禍救人護理師

男肝癌過世　枋寮警+善心人士出手協助

顏正國現身雲林二監演講　大方分享自身青春與覺醒

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

更多熱門

相關新聞

新港奉天宮搶頭香超激烈！男大生幸運奪第一

新港奉天宮搶頭香超激烈！男大生幸運奪第一

嘉義新港奉天宮去年恢復開廟門搶頭香活動後，今年同樣吸引大批信眾到場朝聖，只見時間一到，信眾們瘋狂湧入廟門，其中2名男子遙遙領先，競爭相當激烈，眼看就要搶得頭香，卻不幸雙雙於香爐前滑倒，最終由本在第3名位置的黑衣男大生搶下頭香，可說是相當幸運。

新港奉天宮腳踏車環台祈福　9/23媽祖起駕再訪綠島

新港奉天宮腳踏車環台祈福　9/23媽祖起駕再訪綠島

嘉義和聯境金虎爺會萬人繞境7/15登場

嘉義和聯境金虎爺會萬人繞境7/15登場

粉紅超跑來了！國慶連假贊境新港

粉紅超跑來了！國慶連假贊境新港

賴清德大年初五嘉義發福袋

賴清德大年初五嘉義發福袋

關鍵字：

綠島鄉公所新港奉天宮媽祖海洋嘉年華

讀者迴響

熱門新聞

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

即／北市信義區工人整地…「一顆頭顱」突滾出！

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

台東死亡車禍 重機視角

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面