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大陸 大陸焦點 特派現場

陸24歲女網紅「極限吃播」猝死！鏡頭前重摔倒地　留下451萬存款

▲▼ 營養師教冬季4美食吃對不發胖 。（圖／翻攝pixabay）

▲潘女因為大量進食、極限吃播，最後在鏡頭前猝死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸24歲女網紅潘曉婷以食量著稱，過去時常對著鏡頭「吃播」，吸引許多觀眾。怎料她因為長期進食、毫無節制，直播的過程中吃到一半猝死，且死狀極為悽慘，存下的100萬餘元（人民幣，下同，約新台幣451萬元）的存款也因此無福消受。

根據陸媒報導，潘女原先是一名餐廳服務生，後來偶然接觸到「吃播」，於是決定加入行列，不過起初並沒有什麼觀眾追隨，每次直播時觀眾都只有個位數。

原先潘女身材纖瘦，胃口也很小，某次在吃大塊豬蹄時，她硬著頭皮吞下去，沒想到粉絲人數因此暴漲近百倍，也讓她變得興奮起來，隨著粉絲贈禮的數量愈吃愈多。

當天結束直播後，潘女實在忍不住，抱著馬桶大吐特吐，痛苦的感覺讓她一度想放棄，不過當天直播所收到的禮物，折現後超過萬元（約新台幣4.5萬元），讓她決定繼續直播，並且大量進食，每次都是以極限的方式在直播。

▲▼ 滷味是台灣的國民美食之一。（圖／載自pixabay）

▲潘女因為大量進食、極限吃播，最後在鏡頭前猝死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不到一年的時間，潘女的體重迅速竄升，存款的數字也跟上了體重增加的速度，從身無分文變成存款百萬（約新台幣451萬元）、小有成就的女直播主。不過，後來潘女開完直播後，發現無法排便，且連續好幾天都是這種情況，腹部也因此傳來劇痛，只能趕緊中斷直播，跑去醫院治療。

當時醫師檢查，發現潘女患有高血壓、高血脂、糖尿病，肝腎也有毒素淤積，甚至毒素顆粒都將血管撐得變形，才讓她意識到不對勁。

潘女就醫完以後真的嚇到了，決定暫停直播工作，並且下定決心減重。怎料過沒兩天，她看見其他吃播直播主的禮物、人氣，又感覺到相當焦慮，於是決定再度開啟直播，對著鏡頭狂吃食物。

這次潘女直播到一半，突然喘不上氣，在鏡頭前倒了下去，並且沒有再起來，讓所有觀眾嚇了一跳。後來室友無意間開門，發現她倒在地上，且臉頰兩側爬滿黑斑，才趕緊通知她的父母。

潘女被送往醫院時，已經不治身亡。而法醫解剖驗屍，也發現她的胃裡有大量未蠕動、消化的食物，腹部也因此嚴重變形，死狀極其悽慘。

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