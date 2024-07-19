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社會 社會焦點 保障人權

南投阿嬤墜3米圳溝！鄰居看監視器發現她突然消失嚇壞　警消急救援

▲▼ 南投阿嬤墜3米深圳溝 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投阿嬤墜3米深圳溝。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

南投竹山桂林一號橋昨(18日)上午7時許傳出一名87歲王姓老婦人不慎跌落圳溝。警消獲報到場，發現老婦坐在圳溝上，且水深及腰，好在其意識清楚，生命徵象穩定，警消人員隨即將人救上岸後，送醫救治，所幸僅體溫較低並無大礙。

南投縣消防局接獲通報，稱竹山桂林一號橋有人跌落圳溝，請求派員前往搶救，消防人員到場後，評估圳溝約3米深，而王婦坐在圳溝上，水深及腰，但因現場無法使用器材車進行吊掛，消防人員改以架梯下到圳溝，並評估王婦意識清楚，生命徵象穩定後，由消防人員用揹負方式由梯子上岸，再交由救護人員檢查後送往秀傳醫院，幸好只有因泡在水中造成體溫較低後並無大礙。

▲▼ 南投阿嬤墜3米深圳溝 。（圖／記者高堂堯翻攝）

初步了解，王婦為附近居民，而報案人稱，7點多他調閱監視器時發現，王婦凌晨3點多經過該處後就消失在畫面中，他於是前往現場查看，發現王婦竟跌落圳溝，而因該處離中山路還有約60公尺且雜草叢生，路人發現不易，若長時間沒人發現，後果恐不堪設想。

竹山消防隊呼籲民眾關心家中有老人家可能因失眠或是失智等狀況晚上無端外出，就容易發生危險。

▲▼ 南投阿嬤墜3米深圳溝 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲由於現場無法出動器材車進行吊掛，警消人員改以揹負上岸方式救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

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